БАНКРОТСТВО Развлекательный центр ждет покупателей и стремительно дешевеет

На сайте аукционов судебных исполнителей и банкротных управляющих видно, что стоимость семейного развлекательного центра WOW в Курессааре еще больше снизилась.
В начале апреля Postimees писал, что WOW центр был оценен в 4,1 миллиона евро, однако к концу этого же месяца цена упала на 300 000 евро – до 3,8 миллиона евро.
К началу июня стоимость вновь понизилась на 600 000 евро и достигла отметки в 3,2 миллиона евро.
К настоящему моменту цена этого же центра снова снизилась – еще на 400 000 евро, опустившись до 2,8 миллиона евро.
Таким образом, с начала апреля и по настоящее время стоимость объекта упала в общей сложности на 1,3 миллиона евро.
На продажу выставлен участок площадью 8231 квадратный метр по адресу улица Мерикотка, 1, где расположен двухэтажный центр досуга, построенный в 2019–2020 годах.
Закрытая нетто-площадь (полезная площадь) здания составляет 3802,1 квадратного метра; комплекс включает в себя торговые, развлекательные и спортивные помещения.
У центра имеется действующее разрешение на эксплуатацию с 2020 года.
Вместе с недвижимостью передаются все семейные аттракционы, мебель и другое оборудование, находящееся в здании.
При этом солнечная электростанция мощностью 198 кВт, установленная на крыше здания, а также кухонное оборудование кафе не входят в состав имущества, подлежащего продаже, поскольку они не являются частью конкурсной массы.
На объекте действуют несколько договоров аренды и субаренды. Например, часть спортивных помещений арендует компания 24‑7 Fitnessklubi OÜ, чей договор истекает в июле 2025 года.
Самый длительный договор аренды заключен с фирмой Korberi OÜ и действует до 2035 года.
Договор с компанией Tänavastuudio OÜ уже завершен, и занимаемые ими помещения возвращены владельцу; у Tulik Events OÜ арендуемых площадей нет.
Согласно действующему законодательству, новый собственник участка имеет право расторгнуть имеющиеся договоры аренды в рамках процедуры банкротства с уведомлением за три месяца.
Все обременения, внесенные в крепостную книгу, – включая договоры аренды и субаренды, а также ипотечные обременения – будут удалены после успешного проведения аукциона по заявлению банкротного управляющего.
На объект наложены значительные ипотеки. В пользу Фонда содействия развитию сельской жизни установлено в общей сложности четыре ипотеки на сумму около 3,75 миллиона евро.
Кроме того, в пользу Korberi OÜ наложены три ипотеки совокупной стоимостью 1,6 миллиона евро.
Объект также обременен судебной ипотекой на сумму 1,63 миллиона евро в пользу Эстонской Республики, что связано с продолжающимся уголовным делом.
Согласно данным Коммерческого регистра, у компании имеется налоговая задолженность, которая возникла 12 августа 2024 года.
Размер налоговой задолженности составляет 61 370,69 евро, из которых большую часть составляет налог с оборота в размере 47 014,04 евро.
Судя по отчету о финансовых результатах за 2023 год, компания тогда получила доход от продаж в размере 187 562 евро, а прибыль была немного больше – 331 816 евро.
В то же время в 2022 году доход от продаж составлял 372 604 евро, а убыток достигал 348 081 евро.