БАНКРОТСТВО Развлекательный центр ждет покупателей и стремительно дешевеет

В начале апреля Postimees писал, что WOW центр был оценен в 4,1 миллиона евро, однако к концу этого же месяца цена упала на 300 000 евро – до 3,8 миллиона евро.

К началу июня стоимость вновь понизилась на 600 000 евро и достигла отметки в 3,2 миллиона евро.

К настоящему моменту цена этого же центра снова снизилась – еще на 400 000 евро, опустившись до 2,8 миллиона евро.

Таким образом, с начала апреля и по настоящее время стоимость объекта упала в общей сложности на 1,3 миллиона евро.

На продажу выставлен участок площадью 8231 квадратный метр по адресу улица Мерикотка, 1, где расположен двухэтажный центр досуга, построенный в 2019–2020 годах.

Закрытая нетто-площадь (полезная площадь) здания составляет 3802,1 квадратного метра; комплекс включает в себя торговые, развлекательные и спортивные помещения.

У центра имеется действующее разрешение на эксплуатацию с 2020 года.

Вместе с недвижимостью передаются все семейные аттракционы, мебель и другое оборудование, находящееся в здании.

При этом солнечная электростанция мощностью 198 кВт, установленная на крыше здания, а также кухонное оборудование кафе не входят в состав имущества, подлежащего продаже, поскольку они не являются частью конкурсной массы.

На объекте действуют несколько договоров аренды и субаренды. Например, часть спортивных помещений арендует компания 24‑7 Fitnessklubi OÜ, чей договор истекает в июле 2025 года.

Самый длительный договор аренды заключен с фирмой Korberi OÜ и действует до 2035 года.