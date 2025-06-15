РАЙНЕР САКС Месть Ирана Израилю оказалась в десять раз слабее

Израиль сообщил о выводе из строя иранской системы ПВО на западе страны и заявил, что его цель – обеспечить свободный пролёт своих военных самолётов над Тегераном, пишет эксперт по безопасности Райнер Сакс.
Это стало бы прежде всего крайне значимым психологическим фактором, который наглядно поставил бы под сомнение способность режима Ирана контролировать ситуацию в стране.
Во вчерашней утренней контратаке Ирана было всё же задействовано меньше баллистических ракет, чем первоначально заявляли военные блогеры, примерно около ста. По информации The New York Times, религиозный лидер Хаменеи приказал нанести удар по Израилю тысячей ракет, но запустить удалось лишь сотню, и то – в несколько заходов.
Не исключено, что и иранское руководство обладало неверными сведениями о собственных возможностях. Более точной информации о масштабах ночного удара пока не опубликовано. В атаке участвовало меньше ракет, чем днём ранее. Прослеживается серьёзное сходство с ударами России по городам Украины. Если Израиль атакует военные и государственные инфраструктурные объекты, то Иран, судя по всему, целенаправленно бьёт по жилым кварталам, рассчитывая, что пробившиеся через ПВО ракеты нанесут максимальные разрушения.
В результате ночного обстрела погибли мирные жители, много пострадавших. Такая ситуация обеспечивает Ирану необходимое освещение в СМИ и создаёт иллюзию паритета в обмене ударами с Израилем. Запуски меньшего количества ракет и дронов со стороны Ирана, без сомнения, будут продолжаться. На данном этапе основная задача израильских атак – уничтожение возможностей Ирана в плане противовоздушной обороны и использовании баллистических ракет. Приоритетом удары по иранским ядерным объектам станут только после этого. На прошлой неделе Израиль также атаковал инфраструктуру по добыче природного газа в Иране. Ранее Израиль предупредил, что если Иран ударит по жилым районам его городов, за этим последуют атаки на нефтяную и газовую инфраструктуру Ирана.
Президент России позвонил президенту США. По данным Белого дома, обсуждались события на Ближнем Востоке. Советник президента России Ушаков выразился предельно абстрактно, сказав лишь, что разговор был содержательным и конструктивным. Россия старалась создать впечатление, что рабочие контакты между странами продолжаются. Однако президент России был вынужден организовать этот разговор, чтобы хоть как-то показать собственную деятельность в поддержку стратегического союзника – Ирана. Заявление администрации США о телефонном звонке предполагает небольшое давление на Россию и говорит о том, что Россия не играет прямой роли в посредничестве в прекращении иранских и израильских атак.
В нынешней ситуации можно быть уверенным, что США ни на какие компромиссы не пойдут и будут требовать сворачивания иранской ядерной программы. Иран попытался оказать давление на арабские страны Персидского залива и США, распространив заявления о возможности закрытия Ормузского пролива. Израиль, в свою очередь, давит на Иран, предложив США подключиться к ударам по иранским ядерным объектам.
Обмен военнопленными
Вчера между Россией и Украиной состоялся очередной обмен пленными. По словам украинских чиновников, на этот раз ключевую долю обмена составили офицеры и солдаты младше 25 лет. Количество возвращённых домой пленных, как и ранее, разглашено не было. Украине также передали останки ещё 1200 погибших, находившихся в распоряжении России. По словам президента Украины, на следующей неделе обмены будут продолжены.
Тайна вокруг украинской ракеты
Украинское правительство в последние недели продолжает информационную кампанию вокруг своей баллистической ракеты «Сапсан». Вчера к этой кампании присоединился президент Зеленский. Основное сообщение украинской стороны – запуск серийного производства ракеты, однако количество производимых единиц пока не раскрывается. Президент также ясно дал понять, что с помощью этих ракет украинская армия рассчитывает решить проблему российских корректируемых авиабомб.
По имеющимся данным, российские системы ПВО пока не способны перехватывать баллистические ракеты (что подтверждают и атаки Израиля по Ирану). Если бы Украина смогла наладить массовое производство таких ракет, российская тактическая авиация была бы вынуждена базироваться гораздо дальше от линии фронта, а значит, её возможности по использованию планирующих авиабомб существенно снизились бы.
Сотрудничество Израиля и Украины
На прошлой неделе заявление посла Израиля на Украине о якобы передаче устаревших систем Patriot вызвало много шума в прессе. МИД Израиля незамедлительно назвал эту информацию ложной. Вчера президент Украины разъяснил, что соответствующие переговоры действительно велись уже несколько лет, но нападение ХАМАС на Израиль в октябре 2023 года прервало их на полпути.
Сначала обсуждалась не американская Patriot, а аналогичная, разработанная самим Израилем система ПВО Barak-8. Позже предметом переговоров стали старые установки Patriot. Из вчерашнего заявления президента Украины становится ясно, что рассчитывать на передачу этих систем сейчас не приходится. Совместные заявления Израиля и США в адрес России за последние дни можно расценивать как попытку помешать России занять позицию, решительно поддерживающую Иран, то есть, проще говоря, изолировать Иран еще сильнее.
В целом все эти призывы в адрес Кремля не оказывают сколь-либо серьёзного влияния на реальную ситуацию. Даже если под влиянием подобной риторике в Москве не ожидали удара Израиля по Ирану, то произошедшее только укрепляет их стереотипы в отношении Запада и Израиля. Основная проблема России – отсутствие ресурсов для военной помощи Ирану, а развязанная против Украины агрессия дополнительно сужает возможности для дипломатической деятельности. В конечном счёте, даже если бы Украине передали системы Patriot, это вряд ли сильно бы изменило действия или позицию России.
Обстановка на фронте
Активность атак российской армии на фронтах вчера оставалась примерно на прежнем уровне. Основные направления наступления не изменились.
На Курском/Сумском/Белгородском направлении продолжаются крайне интенсивные бои – российская армия пытается расширить зону вторжения в Сумской области. Президент Украины и представители армии в последние дни сообщали, что украинские войска остановили продвижение российских подразделений и частично оттеснили врага назад. По словам президента, в одном из участков российская армия смогла продвинуться от границы максимум на семь километров. Российские сводки утверждают о трёхкратном успехе, но достоверных подтверждений этому пока нет. Основная цель активной информационной работы украинских властей – не допустить паники в Сумах, находящихся всего в сорока километрах от российской границы. Очевидно, что сейчас у России нет сил ни для захвата, ни для окружения этого города. Вероятно, основная задача – создать подобное впечатление в медиапространстве и подойти к городу поближе, чтобы начать его обстрелы артиллерией.
На Харьковском направлении продолжаются позиционные бои средней интенсивности.
Довольно низкой остаётся активность российской армии на Купянском направлении в северном Донбассе.
В направлении Лимана продолжается интенсивное наступление, но значимых успехов за вчера зафиксировано не было.
На Северском направлении давление российских подразделений на украинские позиции сохраняется, но пока непонятно, удалось ли им добиться там какого-то закрепления или линия фронта остаётся нестабильной.
В районе города Часов Яр бои шли без существенных изменений. В Торецке российские силы ведут активное наступление, однако город пока не перешел под их контроль полностью.
В окрестностях Покровска и юго-западнее Донецка продолжаются очень интенсивные наступательные действия, но сообщения российских источников о продвижении там пока выглядят сомнительно.
На южном участке фронта действия российских войск оставались низкоактивными. Было предпринято несколько неудачных атак в районе островов на Днепре.