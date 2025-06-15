РАЙНЕР САКС Месть Ирана Израилю оказалась в десять раз слабее

В целом все эти призывы в адрес Кремля не оказывают сколь-либо серьёзного влияния на реальную ситуацию. Даже если под влиянием подобной риторике в Москве не ожидали удара Израиля по Ирану, то произошедшее только укрепляет их стереотипы в отношении Запада и Израиля. Основная проблема России – отсутствие ресурсов для военной помощи Ирану, а развязанная против Украины агрессия дополнительно сужает возможности для дипломатической деятельности. В конечном счёте, даже если бы Украине передали системы Patriot, это вряд ли сильно бы изменило действия или позицию России.

Обстановка на фронте

На Курском/Сумском/Белгородском направлении продолжаются крайне интенсивные бои – российская армия пытается расширить зону вторжения в Сумской области. Президент Украины и представители армии в последние дни сообщали, что украинские войска остановили продвижение российских подразделений и частично оттеснили врага назад. По словам президента, в одном из участков российская армия смогла продвинуться от границы максимум на семь километров. Российские сводки утверждают о трёхкратном успехе, но достоверных подтверждений этому пока нет. Основная цель активной информационной работы украинских властей – не допустить паники в Сумах, находящихся всего в сорока километрах от российской границы. Очевидно, что сейчас у России нет сил ни для захвата, ни для окружения этого города. Вероятно, основная задача – создать подобное впечатление в медиапространстве и подойти к городу поближе, чтобы начать его обстрелы артиллерией.