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На Кипре погиб турист

Поминальная свеча.

В субботу, 14 июня, на кипрском курорте Айя Напа погиб 48-летний гражданин Израиля Йоси Нуну. Как сообщают СМИ, он перевернулся на квадроцикле.

Нуну наехал на бордюр и потерял контроль над транспортным средством, пишет newsru.co.il. Он получил травмы, несовместимые с жизнью.

На квадроцикле также находилась его 49-летняя жена. Она получила травмы средней степени тяжести и доставлена в больницу Фамагусты. Ее жизни угрозы нет.

С начала года на Кипре произошло 17 несчастных случаев со смертельным исходом, в которых погибло 17 человек.

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