На Кипре погиб турист

В субботу, 14 июня, на кипрском курорте Айя Напа погиб 48-летний гражданин Израиля Йоси Нуну. Как сообщают СМИ, он перевернулся на квадроцикле.
Нуну наехал на бордюр и потерял контроль над транспортным средством, пишет newsru.co.il. Он получил травмы, несовместимые с жизнью.
На квадроцикле также находилась его 49-летняя жена. Она получила травмы средней степени тяжести и доставлена в больницу Фамагусты. Ее жизни угрозы нет.
С начала года на Кипре произошло 17 несчастных случаев со смертельным исходом, в которых погибло 17 человек.