На Кипре погиб турист

Нуну наехал на бордюр и потерял контроль над транспортным средством, пишет newsru.co.il. Он получил травмы, несовместимые с жизнью.

На квадроцикле также находилась его 49-летняя жена. Она получила травмы средней степени тяжести и доставлена в больницу Фамагусты. Ее жизни угрозы нет.