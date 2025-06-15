В Индии в результате крушения вертолета погибли семь человек

Как сообщили власти, жертвами катастрофы стали все семь человек, находившихся на борту: пилот и шесть пассажиров, среди которых был ребенок.

В стране продолжается траур по жертвам крупной авиакатастрофы в округе Ахмедабад на западе Индии, в результате которой погибло не менее 279 человек.

Крушение вертолета произошло по пути из храма Кедарнатх в штате Уттаракханд.

Причиной трагедии, по всей видимости, стали неблагоприятные погодные условия.

Главный министр штата Пушкар Сингх Дхами сообщил, что на место происшествия оперативно выдвинулись спасательные бригады.

Храм Кедарнатх (Кедарнатха), посвященный Шиве, находится на высоте 3584 метра над уровнем моря и традиционно летом, когда туда открыт доступ, его посещают тысячи паломников.

Вертолетные компании зарабатывают на обеспечении перелетов для состоятельных верующих, которые предпочитают добираться до святынь по воздуху, чтобы избежать многолюдных и опасных пеших маршрутов в горах.