Соль вместо кетамина. Как контрабандисты возят наркотик по Европе, используя лазейку в законодательстве

Таможенники в аэропорту Брюсселя были ошарашены. Они достали из кузова грузовика ящики с медицинским кетамином и вскрыли их для проверки - но вместо кетамина в них оказалась соль.
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Груз проделал сотни километров по Европе, пятью днями ранее его проверили таможенники в аэропорту Схипхол в Нидерландах, и он был готов к отправке в Бельгию.
Но где-то между Амстердамом и Брюсселем кетамин исчез - по мнению властей, скорее всего, ушел на черный рынок. Его заменили солью и поддельными документами.
Где оказался наркотик в итоге - неизвестно. Никого из причастных к исчезновению задержать не удалось. Но этот случай показывает, что преступные группировки используют все более изощренные методы для контрабанды кетамина по Европе и в Великобританию.
Они пользуются тем, что в некоторых странах кетамин классифицируется как легальное лекарство, и перевозят его через несколько границ, чтобы запутать власти. Затем груз исчезает и всплывает уже как галлюциногенный наркотик, распространение которого незаконно.
«Очевидно, что преступные организации с выгодой пользуются всеми этими длинными маршрутами», - говорит Марк Ванкойли, глава центрального управления по борьбе с наркотиками Бельгии.
После описанной пропажи кетамина, произошедшей в 2023 году, бельгийские следователи раскрыли по меньшей мере 28 случаев аналогичной подмены грузов. По оценкам, пропало 28 тонн кетамина.
Некоторые преступные группировки сейчас зарабатывают на продаже кетамина больше, чем на других наркотиках, например на кокаине, рассказал Би-би-си Ванкойли, охарактеризовав ситуацию как эпидемию.
В Великобритании в период с 2023 по 2024 год потребление кетамина выросло на 85%, если верить результатам анализа сточных вод - отбора проб человеческих отходов из канализационных очистных сооружений для оценки масштабов незаконного употребления наркотиков.
По последним данным, в 2023 году было зарегистрировано 53 смерти, связанные с кетамином, в том числе несколько громких случаев, в частности — актера сериала «Друзья» Мэтью Перри и драг-звезды Вивьен. Злоупотребление кетамином может также привести к когнитивным проблемам и необратимому повреждению мочевого пузыря.
Британские организованные преступные группировки «явно выходят на этот новый рынок», говорит Адам Томпсон из Национального агентства по борьбе с преступностью (NCA).
Проблема для европейских правоохранительных органов усугубляется тем, что кетамин используется в качестве жизненно важного (и вполне легального) анестетика в больницах и ветеринарных клиниках.
Би-би-си изучила, как организованные преступные группировки используют эту двойную классификацию. В Великобритании и Бельгии, например, кетамин классифицируется как наркотическое средство.
Но в таких странах, как Австрия, Германия и Нидерланды, он считается лекарственным средством. А это означает, что его менее тщательно контролируют таможенники при ввозе или транзите через территорию страны.
«Сначала кетамин производится для этих рынков и экспортируется из таких стран, как Индия, — говорит Томпсон. — Но затем он попадает в руки организованных преступных группировок, которые направляют его в незаконный оборот».
Пользуясь этим, контрабандисты разработали оптимальный маршрут: наркотик отправляется из Индии, где он легально производится в качестве лекарственного средства, в Германию, потом в Нидерланды и Бельгию, а затем в Великобританию.
В вышеописанном случае исчезнувшего груза в брюссельском аэропорту наркотик сначала прибыл на самолете из Индии в Австрию. Затем его перевезли на автомобиле в Германию, оттуда - самолетом в Нидерланды, где его снова разгрузили и подготовили для перевозки в Бельгию. На всех этих этапах перевозка была легальной.
Но где-то на последнем этапе груз подменили солью, и кетамин, предположительно, попал на черный рынок для незаконной продажи.
В другом случае в контейнере, прибывшем в бельгийский порт Антверпен, в котором по документам должен был находиться кетамин, оказался сахар.
Преступные группировки также используют легальные цепочки поставок, создавая подставные компании для импорта кетамина якобы для законного использования, а после прибытия в Европу перенаправляют его на нелегальные рынки.
Как сообщили Би-би-си бельгийская и голландская полиция, чем больше стран и юрисдикций проходит кетамин, тем сложнее проводить расследование, требующее взаимодействия между правоохранительными органами. Это также помогает скрыть местонахождение подставной компании, занимающейся импортом, которая получает законную лицензию.
«Преступники используют всевозможные уловки - компании в разных странах. Поэтому нам трудно отследить их, если мы обнаруживаем большие партии кетамина», — сказал старший инспектор Питер Янсен, эксперт по наркотикам из полиции Нидерландов.
Германия, крупнейший импортер кетамина в Европе, имеет развитую фармацевтическую промышленность, поэтому крупные поставки не вызывают подозрения.
По словам Ванкойли, только в 2023 году из Индии было импортировано 100 тонн кетамина - гораздо больше, чем можно было бы ожидать для использования в медицине и ветеринарии.
«Для законных целей потребуется не более 20-25% от этого количества, - сказал он нам. - Многие тонны исчезают по криминальным каналам».
Европейские правоохранители планируют сотрудничать с индийскими властями для решения этой проблемы. Федеральное управление криминальной полиции Германии сообщило Би-би-си, что осуществляет интенсивный мониторинг новых психоактивных веществ, таких как кетамин.
Ведомство «находится в тесном контакте с национальными и международными органами, организациями и учреждениями, чтобы иметь возможность предвидеть и реагировать на дальнейшие события и новые тенденции».
«Иголка в стоге сена»
Контрабандисты активно осваивают рынок Англии и Уэльса, где, по данным правительства, в течение годового периода к марту 2024 года кетамин употребляли 269 000 человек в возрасте от 16 до 59 лет. Среди молодых людей в возрасте от 16 до 24 лет потребление этого наркотика с 2013 года выросло на 231%.
«Кетамин - очень дешевый наркотик по сравнению с некоторыми другими незаконными наркотиками, - пояснил Адам Томпсон из NCA. - В розницу он продается по цене около 20 фунтов за грамм, в то время как кокаин стоит от 60 до 100 фунтов».
По данным NCA, наркотик попадает в Великобританию двумя основными путями: в небольших посылках, отправленных по почте, и в грузовиках и фургонах, прибывающих на паромах и через туннель под Ла-Маншем.
Из сотен тысяч посылок, прибывающих в Великобританию, обнаруживается лишь небольшой процент. «Очень легко спрятать иголку в стоге сена», - добавил Томпсон.
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По словам Ванкойли, в Бельгии некоторые преступные группировки для хранения кетамина используют сеть краткосрочной аренды жилья AirBnB, а затем отправляют его через Францию в Великобританию на легковых и грузовых автомобилях.
В одном случае кто-то сообщил о подозрительной группе мужчин, которые грузили коробки с логотипом IKEA в фургон. Автомобиль был арендован, что позволило властям отследить его предыдущие перемещения до AirBnB в бельгийском городе Стаден.
Там в гараже было обнаружено 480 кг кетамина, а также 117 кг кокаина и 63 кг героина.
По итогам расследования к ответственности были привлечены восемь граждан Великобритании.
Поскольку употребление кетамина продолжает расти, а методы его незаконного оборота становятся все более изощренными, власти по всей Европе призывают к более тесному международному сотрудничеству.
«Заниматься этим - ответственность всех ведомств и стран мира», - предупредил Томпсон.