Соль вместо кетамина. Как контрабандисты возят наркотик по Европе, используя лазейку в законодательстве

По словам Ванкойли, только в 2023 году из Индии было импортировано 100 тонн кетамина - гораздо больше, чем можно было бы ожидать для использования в медицине и ветеринарии.

«Для законных целей потребуется не более 20-25% от этого количества, - сказал он нам. - Многие тонны исчезают по криминальным каналам».

Европейские правоохранители планируют сотрудничать с индийскими властями для решения этой проблемы. Федеральное управление криминальной полиции Германии сообщило Би-би-си, что осуществляет интенсивный мониторинг новых психоактивных веществ, таких как кетамин.

Ведомство «находится в тесном контакте с национальными и международными органами, организациями и учреждениями, чтобы иметь возможность предвидеть и реагировать на дальнейшие события и новые тенденции».

«Иголка в стоге сена»

Контрабандисты активно осваивают рынок Англии и Уэльса, где, по данным правительства, в течение годового периода к марту 2024 года кетамин употребляли 269 000 человек в возрасте от 16 до 59 лет. Среди молодых людей в возрасте от 16 до 24 лет потребление этого наркотика с 2013 года выросло на 231%.

«Кетамин - очень дешевый наркотик по сравнению с некоторыми другими незаконными наркотиками, - пояснил Адам Томпсон из NCA. - В розницу он продается по цене около 20 фунтов за грамм, в то время как кокаин стоит от 60 до 100 фунтов».