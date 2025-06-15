Крупный эстонский бизнесмен вместе с партнерами скупил 10 000 гектаров леса

Шведский предприниматель Карл Хедин продолжил распродажу своего имущества в Эстонии: более 10 тысяч гектаров леса приобрел крупный эстонский бизнесмен Маргус Линнамяэ вместе с деловыми партнерами, сообщает Äripäev.
Компания Karl Hedin Estonia Forest OÜ объявила, что леса, принадлежавшие предприятию Toftani Metsandus, были куплены фирмой Metsavennaskond.
За созданной в феврале этого года компанией Metsavennaskond через фирму LRMA 6 стоят крупный эстонский предприниматель Маргус Линнамяэ (50%), а остальные доли поровну распределили Антс Эрик, Яанус Аун и Кристьян Вяртон.
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Postimees в середине марта сообщал, что шведская семейная компания AB Karl Hedin выставила на продажу расположенный в Вырусааре лесопильный завод AS Toftan.
Причиной продажи предприниматель Карл Хедин назвал собственное желание отойти от дел.
В последнее время в лесной промышленности упорно циркулировали слухи о продаже AS Toftan.
Член правления компании Мартин Арула подтвердил Postimees сделку, добавив, что из-за высокой конфиденциальности не может раскрыть подробности.
Тем не менее, детали продажи раскрыл основной владелец Toftan Карл Хедин.
Собственником AS Toftan является компания Karl Hedin Sagverk AB, а владельцем Toftani Metsandus OÜ, владеющей лесными угодьями, – Karl Hedin Estonia Forest OÜ.
Как очевидно из названий, обе фирмы принадлежат шведскому бизнесмену Карлу Хедину.
В конце мая появилась информация, что основанная на эстонском капитале группа Combiwood приобрела у шведского лесопромышленника Карла Хедина расположенный на юге Эстонии лесопильный завод Toftan с оборотом 67 миллионов евро.
По словам представителей Combiwood, в результате сделки один из самых современных лесопильных заводов Южной Эстонии перешел в собственность эстонских владельцев и стал частью одной из крупнейших вертикально интегрированных групп в деревообрабатывающей промышленности страны, писал в то время Äripäev.
Покупатели отмечают, что это стало логичным продолжением многолетнего сотрудничества с Toftan: предприятия группы Combiwood работали на территории Toftan уже 15 лет и закупали там сырье через несколько дочерних предприятий.
Компания рассчитывает, что приобретение укрепит ее позиции на экспортном рынке.