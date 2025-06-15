Крупный эстонский бизнесмен вместе с партнерами скупил 10 000 гектаров леса

Компания Karl Hedin Estonia Forest OÜ объявила, что леса, принадлежавшие предприятию Toftani Metsandus, были куплены фирмой Metsavennaskond.

За созданной в феврале этого года компанией Metsavennaskond через фирму LRMA 6 стоят крупный эстонский предприниматель Маргус Линнамяэ (50%), а остальные доли поровну распределили Антс Эрик, Яанус Аун и Кристьян Вяртон.

Подробнее читайте на страницах Äripäev.

Postimees в середине марта сообщал, что шведская семейная компания AB Karl Hedin выставила на продажу расположенный в Вырусааре лесопильный завод AS Toftan.

Причиной продажи предприниматель Карл Хедин назвал собственное желание отойти от дел.

В последнее время в лесной промышленности упорно циркулировали слухи о продаже AS Toftan.

Член правления компании Мартин Арула подтвердил Postimees сделку, добавив, что из-за высокой конфиденциальности не может раскрыть подробности.

Тем не менее, детали продажи раскрыл основной владелец Toftan Карл Хедин.

Собственником AS Toftan является компания Karl Hedin Sagverk AB, а владельцем Toftani Metsandus OÜ, владеющей лесными угодьями, – Karl Hedin Estonia Forest OÜ.

Как очевидно из названий, обе фирмы принадлежат шведскому бизнесмену Карлу Хедину.

В конце мая появилась информация, что основанная на эстонском капитале группа Combiwood приобрела у шведского лесопромышленника Карла Хедина расположенный на юге Эстонии лесопильный завод Toftan с оборотом 67 миллионов евро.

По словам представителей Combiwood, в результате сделки один из самых современных лесопильных заводов Южной Эстонии перешел в собственность эстонских владельцев и стал частью одной из крупнейших вертикально интегрированных групп в деревообрабатывающей промышленности страны, писал в то время Äripäev.

Покупатели отмечают, что это стало логичным продолжением многолетнего сотрудничества с Toftan: предприятия группы Combiwood работали на территории Toftan уже 15 лет и закупали там сырье через несколько дочерних предприятий.