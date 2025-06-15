Продвигал себя за чужой счет? Политик должен вернуть более 4000 евро

По оценке комиссии, это реклама личности политика, поскольку она сфокусирована на личности Марта Вырклаэва больше, чем на рекламируемом автомобиле, и политическая деятельность Вырклаэва находится в центре сюжета.

«Клип не является нейтральным развлечением, но формирует представление о Вырклаэве как о надежном и компетентном политике. Реклама живет самостоятельной жизнью в социальных сетях в профиле Rohe Auto AS в качестве рекламы автомобиля, а не в рамках официальной коммуникации серии. Цель рекламы - укрепить публичный имидж Марта Вырклаэва, а не только представить автомобиль», - отметила комиссия.

Совокупно оценив эти обстоятельства, комиссия заключила, что рекламу следует квалифицировать как запрещенное пожертвование от юридического лица, поскольку это бесплатно полученная финансово оцениваемая услуга, стоимость которой, по данным комиссии, составляет 4983 евро.

«Подобная услуга не была доступна другим политикам и партиям на тех же условиях. Затраты оплатила фирма Rohe Auto AS, а не получатель услуги или его партия», - добавила комиссия в предписании, в котором требует от Вырклаэва уплатить 4983 евро Rohe Auto.