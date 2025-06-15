Мошенники создали фальшивое видео с известным врачом для продажи «чудо-средства»

Наоборот, например, в 2024 году на канале TV24 она подчеркивала, что «вакцинация чрезвычайно помогла». В программе «Клуб национальных интересов» (Nacionālo interešu klubs) она сказала: «Среди умерших и тяжело болеющих большинство было непривитыми. А когда люди говорят: вот, вы заставляли нас прививаться, а я теперь заболел второй или третий раз, мне иногда хочется сказать - если бы вы не вакцинировались, вы бы к этому времени уже умерли».

Также Re:Check ранее объяснял, что вакцины против Covid могут приводить к смерти только в крайне редких случаях. Например, в Латвии зафиксирован лишь один смертельный случай, который можно уверенно связать с вакцинацией от Covid. В 2021 и 2022 годах как от Covid, так и от других причин чаще умирали непривитые жители Латвии.

Куда ведет мошеннический сайт?

Авторы видео в описании рекламируют некую «инновационную формулу» и призывают перейти по прикрепленной ссылке. В поддельной цитате якобы и сама Виксна призывает к этому. Ссылка ведет на фальшивый сайт Министерства здравоохранения Латвии (VM), очевидно, для создания видимости доверия.

Скриншот мошеннического сайта, имитирующего сайт Министерства здравоохранения. Фото: Ekrānšāviņš

На поддельном сайте VM можно нажать кнопку «Заказать Tonerin в Латвии». Средство Tonerin не зарегистрировано ни в латвийском регистре лекарств, ни в регистре пищевых добавок. Более того, мошенники пытались продавать это же средство латвийской аудитории уже два года назад, распространяя сфабрикованные новостные цитаты. Об этом ранее сообщал Re:Check.

Вывод: видео с цитатой известного врача о вакцинах против Covid было создано мошенниками при помощи искусственного интеллекта. Ни ведущий Latvijas Televīzija, ни врач Людмила Виксна подобных заявлений о вакцинации не делали. Прикрепленная к ролику ссылка ведет на фальшивый сайт Министерства здравоохранения, через который мошенники пытаются продавать незарегистрированный препарат и/или получать личные данные пользователей.