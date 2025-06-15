Мошенники создали фальшивое видео с известным врачом для продажи «чудо-средства»

Более 3000 человек поделились поддельным видео, где известный латвийский врач Людмила Виксна якобы делает скандальные заявления о вакцинах против Covid-19. Ролик создан при помощи искусственного интеллекта и рекламирует некие незарегистрированные в Латвии пищевые добавки или «чудо-препарат», пишет Rus.TVNET.
Видео было опубликовано 7 июня в анонимной Facebook-группе с подписью: «Каждый, кто получил вакцину против Covid-19, теперь буквально "ходячий труп" - Людмила Виксна».
Поддельный ролик стилизован под сюжет программы Latvijas Televīzija Rīta Panorāma. Его якобы представляет ведущий передачи Густ Кикустс, голосом которого говорится следующее: «Известный латвийский врач Людмила Виксна бьет тревогу - все, кто получил вакцину против Covid, находятся в смертельной опасности». Затем демонстрируется фрагмент с самой Виксной, которой вложили в уста слова о «настоящей катастрофе» после вакцинации и «ужасающих, ранее скрываемых последствиях так называемой вакцины».
Во-первых, подобным заявлениям о вакцинах нет никакого основания. Во-вторых, цитаты сфабрикованы, а сам ролик создан с помощью искусственного интеллекта. Об этом свидетельствует монотонный способ речи и заметно подвижный, размытый фон за лицом говорящей. У ведущего Кикустса в ролике рот и челюсть двигаются отдельно от остальной части лица.
В видео использованы кадры с Виксной из передачи Latvijas Radio Laikmeta krustpunktā 2024 года. В оригинальном интервью врач ничего подобного о вакцинах не говорила.
В комментариях многие призывают не попадаться на обман и указывают на фальшивость ролика, но за два дня им поделились уже 3000 человек.
Что на самом деле говорила Виксна о вакцинах?
Советник правления Рижской Восточной университетской клинической больницы (RAKUS) по стратегическим вопросам инфекционных болезней и профессор Рижского университета им. Страдиня Людмила Виксна никогда не утверждала, что вакцины против Covid опасны и превращают людей в «ходячих трупов».
Наоборот, например, в 2024 году на канале TV24 она подчеркивала, что «вакцинация чрезвычайно помогла». В программе «Клуб национальных интересов» (Nacionālo interešu klubs) она сказала: «Среди умерших и тяжело болеющих большинство было непривитыми. А когда люди говорят: вот, вы заставляли нас прививаться, а я теперь заболел второй или третий раз, мне иногда хочется сказать - если бы вы не вакцинировались, вы бы к этому времени уже умерли».
Также Re:Check ранее объяснял, что вакцины против Covid могут приводить к смерти только в крайне редких случаях. Например, в Латвии зафиксирован лишь один смертельный случай, который можно уверенно связать с вакцинацией от Covid. В 2021 и 2022 годах как от Covid, так и от других причин чаще умирали непривитые жители Латвии.
Куда ведет мошеннический сайт?
Авторы видео в описании рекламируют некую «инновационную формулу» и призывают перейти по прикрепленной ссылке. В поддельной цитате якобы и сама Виксна призывает к этому. Ссылка ведет на фальшивый сайт Министерства здравоохранения Латвии (VM), очевидно, для создания видимости доверия.
На поддельном сайте VM можно нажать кнопку «Заказать Tonerin в Латвии». Средство Tonerin не зарегистрировано ни в латвийском регистре лекарств, ни в регистре пищевых добавок. Более того, мошенники пытались продавать это же средство латвийской аудитории уже два года назад, распространяя сфабрикованные новостные цитаты. Об этом ранее сообщал Re:Check.
Вывод: видео с цитатой известного врача о вакцинах против Covid было создано мошенниками при помощи искусственного интеллекта. Ни ведущий Latvijas Televīzija, ни врач Людмила Виксна подобных заявлений о вакцинации не делали. Прикрепленная к ролику ссылка ведет на фальшивый сайт Министерства здравоохранения, через который мошенники пытаются продавать незарегистрированный препарат и/или получать личные данные пользователей.
Несколько лет назад эстонские семейные врачи также стали жертвами преступников - их имена и фотографии использовали для рекламы сомнительного лекарства. Подробнее читайте здесь.