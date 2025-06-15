Крупная авиакомпания отменяет более 140 рейсов из-за забастовки

Забастовка продлится четыре часа, охватывая различные смены и затронет важные службы, такие как наземное обслуживание и кейтеринг, что окажет прямое влияние на рейсы Finnair в течение всего дня.

Из-за забастовки и сопутствующих помех Finnair вынуждена отменить около 143 рейса, что затронет примерно 6500 пассажиров, которым будут предложены альтернативные маршруты.

Все, чьи рейсы будут отменены, получат уведомление сразу после принятия решения. Затем каждому пассажиру будет выслан новый маршрут. При желании его можно изменить в пределах доступных мест или полностью отменить бронирование и запросить возврат за неиспользованный билет.

Служба поддержки клиентов Finnair находится под большим давлением

Из-за массовых отмен, вызванных остановкой работы, служба поддержки Finnair испытывает большую нагрузку, и время ожидания может быть дольше обычного. Чтобы избежать перебоев, Finnair заранее предложила пассажирам, планировавшим полеты в дни забастовки, перебронировать рейсы, чем уже воспользовались тысячи клиентов.

Забастовка также может повлиять на обработку багажа в аэропорту Хельсинки. Поэтому всем путешествующим в этот день настоятельно рекомендуется заранее зарегистрироваться, прибыть в аэропорт вовремя и взять все необходимые вещи, такие как медикаменты, в ручную кладь.