ГАЛЕРЕЯ В Эстонии стартовала Неделя резервистов

На семейных мероприятиях Недели резервистов посетители смогут ознакомиться с вооружением и техникой Сил обороны, пройти тактическую полосу препятствий с военными элементами, а также, начиная с четырех лет, принять участие в забегах с препятствиями.

Кроме того, впервые будут объявлены резервист года и резервное подразделение года – их 20 июня назовет президент Эстонской Республики Алар Карис.

Также 16 июня будет отмечено более 500 предприятий, внесших значительный вклад в оборону страны.

«Проведение Недели резервистов – наш способ показать защитникам Эстонии, что их вклад ценится в обществе», – сказал руководитель отдела патриотического воспитания Министерства обороны Хельмут Мартин Рейснер.

«Опросы среди резервистов показывают, что общественное признание – один из важнейших факторов, которые усиливают мотивацию и готовность внести вклад в защиту страны. Немаловажно, что около двухсот фирм на этой неделе предлагают защитникам специальные скидки или бесплатные услуги», - добавил Рейснер.

Программа Недели резервистов

15 июня – открытие недели резервистов в Летной гавани (Таллинн): демонстрация боевых возможностей Скаутского батальона, выставка вооружения и техники, тактическая полоса препятствий с военными элементами и забеги с препятствиями для детей.

16 июня – благодарственное мероприятие «Поддержка защитников» Цветочном павильоне: чествование работодателей, которые поддерживают резервистов и вносят вклад в оборону страны.

18 июня – второй этап тактической полосы препятствий на Валлимяэ в Раквере.

20 июня – третий этап тактической полосы препятствий на Ратушной площади Тарту с выставкой вооружения и техники, а также объявление резервиста года и резервного подразделения года в Кадриоргском дворце.

22 июня – завершение Недели резервистов и финальный этап полосы препятствий на пляже в Пярну.