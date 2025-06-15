Армия России ударила по представительству Boeing в Киеве

В ходе удара по Киеву в ночь на 10 июня российские войска атаковали представительство Boeing. Зданию нанесен значительный ущерб, несколько этажей сгорели. В МИД Украины заявили, что «Россия атакует американский бизнес».
В ходе удара по Киеву в ночь на 10 июня российские войска поразили здание представительства американской компании Boeing.
Об этом пишет в воскресенье, 15 июня, газета Financial Times (FT).
После той атаки украинские спасатели опубликовали в соцсетях снимки разрушений в столице.
На некоторых кадрах видно сгоревшее административное пятиэтажное здание по адресу ул. Глубочицкая, 4.
Оно окружено забором, никаких вывесок нет, вход на территорию - строго через КПП.
Судя по данным Американской торговой палаты в Украине, на четвертом этаже этого здания находится представительство Boeing в Украине.
Компания называется Boeing Ukraine LLC.
FT: Атака была целенаправленной
FT опросила шесть источников, знакомых ситуацией, и выяснила, что зданию нанесен серьезный ущерб.
«По всей видимости, речь идет о преднамеренном ударе по американской аэрокосмической компании», - пишет издание.
По его данным, сейчас деятельность Boeing в Украине в основном сосредоточена на инженерной и технической поддержке.
Компания также сотрудничает с украинским авиапроизводителем «Антонов».
Как пишет FT, на Boeing в Украине работают более 1000 сотрудников. Компания часто публикует новые вакансии.
Представитель Boeing в комментарии FT заявил, что во время атаки никто не пострадал.
По его словам, несмотря на удар по офису, «никаких сбоев в работе компании» не произошло.
МИД Украины: Россия бьет по американскому бизнесу
Как пишет FT, удар по американской компании в Киеве может осложнить отношения России и США.
Кроме того, возможно, атаки на западные компании в Украине стали частью стратегии РФ, предполагает издание.
«Российские удары по американским компаниям на Украине - еще один пример неуважения Путина к мирным усилиям США, - заявил FT глава МИД Украины Андрей Сибига. - Тот факт, что Россия атакует американский бизнес, подчеркивает важность дальнейшего участия США как в мирных усилиях, так и в обеспечении безопасности Украины и остальной Европы».