Армия России ударила по представительству Boeing в Киеве

В ходе удара по Киеву в ночь на 10 июня российские войска поразили здание представительства американской компании Boeing.

Об этом пишет в воскресенье, 15 июня, газета Financial Times (FT).

После той атаки украинские спасатели опубликовали в соцсетях снимки разрушений в столице.

На некоторых кадрах видно сгоревшее административное пятиэтажное здание по адресу ул. Глубочицкая, 4.

Оно окружено забором, никаких вывесок нет, вход на территорию - строго через КПП.

Судя по данным Американской торговой палаты в Украине, на четвертом этаже этого здания находится представительство Boeing в Украине.

Компания называется Boeing Ukraine LLC.

FT: Атака была целенаправленной

FT опросила шесть источников, знакомых ситуацией, и выяснила, что зданию нанесен серьезный ущерб.

«По всей видимости, речь идет о преднамеренном ударе по американской аэрокосмической компании», - пишет издание.

По его данным, сейчас деятельность Boeing в Украине в основном сосредоточена на инженерной и технической поддержке.

Компания также сотрудничает с украинским авиапроизводителем «Антонов».

Как пишет FT, на Boeing в Украине работают более 1000 сотрудников. Компания часто публикует новые вакансии.

Представитель Boeing в комментарии FT заявил, что во время атаки никто не пострадал.

По его словам, несмотря на удар по офису, «никаких сбоев в работе компании» не произошло.

МИД Украины: Россия бьет по американскому бизнесу

Как пишет FT, удар по американской компании в Киеве может осложнить отношения России и США.

Кроме того, возможно, атаки на западные компании в Украине стали частью стратегии РФ, предполагает издание.