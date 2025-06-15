МНЕНИЕ Учиться нужно до трагедий, а не на их примере

Знаете ли вы, что управление электросамокатом или велосипедом требует столько же концентрации, сколько и вождение автомобиля, задалась вопросом эксперт по безопасности дорожного движения Департамента транспорта Дарья Лукашенко-Чистотин.
В 2024 году в Эстонии произошло 414 ДТП с участием электросамокатов. Пострадали 422 человека, из них 111 - несовершеннолетние. Аварий с участием велосипедов за тот же период было 374, травмы получили 378 человек, трое велосипедистов погибли, включая одного ребенка.
Это не просто цифры. За каждой из них - чья-то жизнь, чья-то семья и решение в дорожной ситуации, которое привело к необратимым последствиям. Сегодня электросамокат и велосипед - повседневные средства передвижения для детей и подростков. Но их управление - это не просто крутить педали или нажимать на газ. Это требует навыков, осознанности и способности принимать решения.
По закону дети с десяти лет (при наличии соответствующих водительских прав) могут ездить на велосипеде или самокате самостоятельно. Но это не означает, что они понимают всю сложность дорожного движения как системы. Знание правил - еще не гарантия безопасности. Нужно уметь оценивать обстановку, сохранять внимание и принимать правильные решения, даже когда рядом кто-то торопится, смеется или отвлекает. Ребенок может знать, что на пешеходном переходе велосипед нужно вести рядом с собой, но когда льет дождь, звонит телефон или друг уже мчится через дорогу, теория отходит на второй план. Не из вредности, а из-за отсутствия понимания или привычки.
Скорость - центральный вопрос в этом контексте. Максимальная скорость электросамоката - 25 км/ч. Для взрослого это может быть контролируемо, но для ребенка - это может превышать его способности реагировать.
Скорость - это не просто характеристика движения, это фактор риска. Велосипед обеспечивает большую устойчивость, но требует лучших навыков торможения, поворота и удержания равновесия. Ребенок, чье тело еще развивается, а мозг формируется, не всегда понимает, где проходит граница «слишком быстро». Поэтому одного перечисления правил недостаточно - нужно тренироваться, повторять и подавать личный пример.
Развитие ребёнка происходит поэтапно. В возрасте 0-12 лет дети сильно подвержены влиянию примера: они не делают так, как им говорят, а так, как делают взрослые рядом. Если взрослый не носит шлем или переходит дорогу на красный, для ребенка это становится нормой. В возрасте 13-16 лет подросток уже способен сам делать выводы, но ему все еще нужна поддержка: обсуждения, примеры и обратная связь.
Если на дороге что-то произошло - будь то опасный маневр или удачное решение - стоит это обсудить и осмыслить вместе. Только так формируется осознанное поведение, а не поверхностное знание правил.
Ограничивать самостоятельное участие детей в дорожном движении нельзя и не нужно, но к этому их нужно подготовить. Ответственность лежит не только на ребенке. С точки зрения закона, несовершеннолетний - это человек с ограниченной ответственностью, и если его поведение в дорожной ситуации приводит к ущербу, отвечать зачастую приходится родителям.
Однако ответственность - это не только покупка шлема или обслуживание велосипеда, это ежедневное внимание и диалог. Обсуждается ли дома, почему нужно носить шлем? Указывает ли кто-то ребенку, если он едет слишком быстро или невнимательно? Именно ежедневные привычки формируют культуру поведения на дорогах.
Школа дает детям базовые знания, например, в 3-м классе, когда большинство учеников сдают экзамен на велосипедное удостоверение. Но этого недостаточно. Как чтение или арифметика, поведение в дорожной среде требует постоянной практики.
Семья и сообщество должны дополнять школьное обучение. Важна и инфраструктура: если дорога в школу проходит через сложные перекрестки или нет безопасной велодорожки, даже опытный велосипедист может оказаться в опасности. Местные самоуправления должны проектировать городскую среду так, чтобы ребенок мог передвигаться самостоятельно и безопасно, не полагаясь постоянно на сопровождение.
Одной из главных угроз является отвлеченность, особенно из-за гаджетов. Наушники, телефон, игры могут казаться безобидными, но в дорожной ситуации решающими могут быть доли секунды. Важно объяснить, что дорога - не место для развлечений: езда на самокате или велосипеде требует такой же концентрации, как и вождение автомобиля.
Ребенок - это не просто уменьшенная копия взрослого, а развивающийся человек, чье поведение на дороге формируется под влиянием окружения, опыта и примера других. Наша задача - не отгораживать детей от движения, а дать им навыки, необходимые для безопасного участия в нем. Учиться нужно до трагедий, а не на их примере.