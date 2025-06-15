Новое эстонское производство торфа поддержит продовольственную безопасность ЕС

Благодаря новому заводу стоимостью шесть миллионов евро компания будет экспортировать на зарубежные рынки исключительно обогащённый торф, сообщает ASB Greenworld в пресс-релизе.

Производственная мощность нового завода составит 500 000 кубометров в год, что увеличит общую мощность предприятия по переработке торфа до миллиона кубометров в год.

Это составляет треть от всего объёма произведённых в прошлом году в Эстонии субстратов. Таким образом, это крупнейший в Эстонии завод по объёму производства.

По словам руководителя компании Юри Тийдерманна, спрос на торф стремительно растёт, и строительство завода стало частью стратегии торфяной промышленности по увеличению объёмов производства обогащённого торфа из местного сырья.

«К 2050 году спрос на торф как минимум удвоится, потому что, образно говоря, на торфе мы выращиваем всё, что необходимо для нашей жизни. Инвестиции в объёмы обогащения позволяют местным компаниям сохранять конкурентоспособность и одновременно вносить вклад в продовольственную безопасность Эстонии и Европы. Благодаря уникальным свойствам эстонского торфа наша торфяная промышленность является одной из самых высокоценных в Европе - добавленная стоимость может вдвое превышать европейский средний показатель», - отмечает Тийдерманн.

По его словам, необходимое для производства сырьё приобретается как на собственных производственных участках, так и закупается у других производителей торфа в Эстонии и Латвии.

Инвестиции сопровождаются научно-исследовательскими разработками, направленными на поиск дополнительных компонентов для субстратов.

«Так, сегодня смеси, на 100% состоявшие из торфа, уже заменены смесями со средним содержанием торфа около 70%, что позволило увеличить объёмы производства», - дополняет картину Тийдерманн.

Производимые на заводе субстраты будут экспортироваться на зарубежные рынки - в Азию, арабские страны и Южную Америку. Также продолжится обеспечение продукцией садоводов в странах Балтии.

На новом производстве ASB Greenworld найдут работу 14 человек. Вся производственная цепочка компании обеспечивает занятость 85 человек, занятых в производстве, обслуживании, логистике и других необходимых процессах.

Ожидается, что после запуска нового завода годовой оборот компании превысит 20 миллионов евро.

Новое производство полностью покрывает потребности Эстонии в субстратах для выращивания, необходимых для обеспечения страны овощами, фруктами, цветами и ягодами.