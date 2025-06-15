Лозунг центристов на местных выборах – «Выход из тупика»

«Например, правительство годами предлагало идею превратить Эстонию в экспериментальную лабораторию зеленого перехода, отдавать последние деньги за выполнение климатических целей, при этом осыпая золотом предприятия по производству ветряной энергии. Сейчас нас хотят превратить в центральную европейскую тюрьму. Ни один из вариантов не является хорошей идеей», продолжил Кылварт.

Лидер Центристской партии отметил, что слово «тупик» наилучшим образом описывает ситуацию как в столице, так и в стране в целом. «В условиях кризиса принято активно искать решения, однако правительство Партии реформ просто ждет, что экономика восстановится сама собой, а инфляция снизится. Перед местными выборами партии и избирательные союзы охотно раздают красивые обещания, но нужно признать: правительства под руководством Партии реформ урезали доходную базу городов и волостей, в то же время возложив на них новые обязательства, не обеспечив муниципалитеты ресурсами для их выполнения», - сказал Кылварт.