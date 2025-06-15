Лозунг центристов на местных выборах – «Выход из тупика»

Цель Центристской партии - вывести из тупика сначала местные самоуправления, а затем и государство, заявил председатель партии Михаил Кылварт на совете уполномоченных в Йыгева, где также был представлен слоган предвыборной кампании - «Выход из тупика».
По словам Кылварта, предстоящие осенью местные выборы станут генеральной репетицией перед парламентскими выборами, которые состоятся через полтора года.
«Мы видим, что из-за безграмотного управления в тупике оказались как государство, так и город Таллинн. Государственный и местный уровни управления тесно связаны. На примере правительства и Таллинна видно, что на руководящие посты пришли некомпетентные и оторванные от реальности политические силы», - отметил Кылварт.
Мы уже привыкли к тому, что премьер-министр, манипулируя цифрами, говорит о росте экономики, однако реальная жизнь, по словам Кылварта, совсем иная. Ярким примером нынешнего положения дел и настроений в обществе, по словам Кылварта, стала недавняя новость о росте количества краж в магазинах.
«Магазины вынуждены маркировать даже кофейные зерна и энергетические напитки. Эстония - страна с самой высокой инфляцией в еврозоне, и такая элементарная вещь, как еда, стала предметом роскоши, - сказал Кылварт. - Критической является и ситуация с автопарком. Из-за введения автоналога продажи автомобилей упали до минимума, а имеющийся автопарк, по сути, разваливается, потому что у людей нет денег на ремонт. Этому способствует и недофинансирование дорожного строительства».
Кылварт подчеркнул, что наличие нарратива, ради которого мы действуем, важнее отдельных решений. «Когда-то целью было вступление в НАТО и ЕС. Была эпоха "Прыжка тигра". А сейчас? - задался он вопросом. - Сегодня невозможно сказать, каков новый нарратив Эстонии, потому что он не может родиться в политических кулуарах или в кабинетах чиновников. Людям пытались навязать сверху определенные идеи, однако такой подход им неинтересен».
«Например, правительство годами предлагало идею превратить Эстонию в экспериментальную лабораторию зеленого перехода, отдавать последние деньги за выполнение климатических целей, при этом осыпая золотом предприятия по производству ветряной энергии. Сейчас нас хотят превратить в центральную европейскую тюрьму. Ни один из вариантов не является хорошей идеей», продолжил Кылварт.
Лидер Центристской партии отметил, что слово «тупик» наилучшим образом описывает ситуацию как в столице, так и в стране в целом. «В условиях кризиса принято активно искать решения, однако правительство Партии реформ просто ждет, что экономика восстановится сама собой, а инфляция снизится. Перед местными выборами партии и избирательные союзы охотно раздают красивые обещания, но нужно признать: правительства под руководством Партии реформ урезали доходную базу городов и волостей, в то же время возложив на них новые обязательства, не обеспечив муниципалитеты ресурсами для их выполнения», - сказал Кылварт.
«Честно будет сказать: если мы действительно хотим улучшить положение местных самоуправлений, ключ к этому - выборы в Рийгикогу в 2027 году. Только тогда можно будет принять решения, которые помогут сохранить жизнь в разных регионах. Но чтобы это произошло, уже сейчас нужно поддержать именно Центристскую партию на местных выборах. У нас есть конкретный и действенный план. Мы выведем города, волости и деревни Эстонии из тупика. А через два года - и всю страну», - пообещал Кылварт.