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ФОТО Овцы сбежали от полиции в крайне необычное место

Овцы на пастбище (иллюстративное фото).

На севере Англии произошел редкий и довольно неожиданный инцидент, когда одна овца и три ягненка покинули привычную для себя среду – территорию фермы – и оказались в поле зрения местных правоохранительных органов.

За беглецами началась погоня. В итоге животные залезли на крышу жилого дома, таким образом избежав немедленного задержания.

Сначала овцы двинулись к задней части здания, где сумели попасть на более низкую часть крыши.

Оттуда они продолжили путь по наклонной поверхности и в конце концов оказались на коньке крыши двухэтажного дома.

На место происшествия прибыли сотрудники пожарной службы, которым поручили безопасно снять животных с крыши.

Для этого спасатели использовали специальные средства – в том числе, лестницы и выдвижные захватывающие штанги.

Овцы с интересом наблюдают за спасателями.

В ходе операции никто не пострадал, а животных удалось успешно вернуть на на пастбище фермы.

Спасатели зафиксировали необычную ситуацию на фото, где видно, как овцы мирно наблюдают за происходящим с крыши дома.

Этот случай подчеркивает, что нужно быть готовыми и к самым неожиданным поведенческим проявлениям животных, а также подтверждает важность оперативных и профессиональных действий со стороны спасательных служб.

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