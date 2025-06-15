ФОТО Овцы сбежали от полиции в крайне необычное место

На севере Англии произошел редкий и довольно неожиданный инцидент, когда одна овца и три ягненка покинули привычную для себя среду – территорию фермы – и оказались в поле зрения местных правоохранительных органов.
За беглецами началась погоня. В итоге животные залезли на крышу жилого дома, таким образом избежав немедленного задержания.
Сначала овцы двинулись к задней части здания, где сумели попасть на более низкую часть крыши.
Оттуда они продолжили путь по наклонной поверхности и в конце концов оказались на коньке крыши двухэтажного дома.
На место происшествия прибыли сотрудники пожарной службы, которым поручили безопасно снять животных с крыши.
Для этого спасатели использовали специальные средства – в том числе, лестницы и выдвижные захватывающие штанги.
В ходе операции никто не пострадал, а животных удалось успешно вернуть на на пастбище фермы.
Спасатели зафиксировали необычную ситуацию на фото, где видно, как овцы мирно наблюдают за происходящим с крыши дома.
Этот случай подчеркивает, что нужно быть готовыми и к самым неожиданным поведенческим проявлениям животных, а также подтверждает важность оперативных и профессиональных действий со стороны спасательных служб.