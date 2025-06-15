ГАЛЕРЕЯ Огонь Праздника песни движется по всей Эстонии к Таллинну

С сегодняшнего дня из Тартумаа начался путь огня через всю Эстонию.

В течение двух с половиной недель огонь будет перемещаться из уезда в уезд, останавливаясь в местах, имеющих важное значение для местной культуры и идентичности, сообщают организаторы.

Огонь Праздника песни и танца зажгла сегодня на рассвете в парке Эстонского национального музея художественная комиссия XXVIII Праздника песни и XXI Праздника танца вместе с художественным руководителем праздника песни Хели Юргенсон, главным постановщиком праздника танца Хеленой-Марианой Рейманн и художественным руководителем праздника народной музыки Хелин Пихлап.

В память о торжественном событии в этом же парке руководителями праздника был посажен дуб и установлен памятный камень.

В церемонии зажжения огня также приняли участие певцы детского хора школы Карлова города Тарту и Тартуский студенческий смешанный хор.

В воскресенье огонь начал свой путь по всей Эстонии. Фото: Aime Jõgi

«Начавшееся сегодня в парке Эстонского национального музея шествие огня является символическим началом праздника песни и танца, которое связывает и объединяет всю Эстонию. Огонь в своем легендарном факеле приближает праздничное настроение из Таллинна к каждому», - сказал по этому поводу руководитель Фонда Эстонского праздника песни и танца Маргус Тоомла.

Торжественный путь огня праздника песни из Тарту в Таллинн впервые состоялся в 1969 году, когда исполнилось 100 лет со дня проведения первого праздника песни.

С 1990 года торжественное шествие огня из Тарту в Таллинн стало частью традиции всеэстонских праздников песни и танца.

Шествие огня организует Фонд Эстонского праздника песни и танца совместно с местными самоуправлениями и организационным комитетом ESTO с 15 июня по 2 июля.