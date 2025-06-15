БЕЗОПАСНОСТЬ С зонтиками нельзя: что взять с собой на Праздники песни и танца?

Летняя погода может быть переменчивой, поэтому при выборе одежды, кроме удобства, стоит учитывать погодные условия.

От солнца защитит головной убор или платок, от дождя – дождевик. Зонтики от дождя и солнца следует оставить дома, чтобы не закрывать обзор другим зрителям.

С собой можно взять еду и достаточное количество воды. При желании допускается небольшая подстилка для сидения, однако она не должна затруднять передвижение других гостей.

Некоторую путаницу вызвали стандартные пиктограммы, напечатанные на билетах Piletilevi.

Обращаем внимание, что фотоаппараты и видеокамеры брать с собой на Праздники песни и танца разрешено, говорит Саарнийт.

Что нельзя брать с собой на праздники?

Для обеспечения безопасности всех участников и гостей важно заранее ознакомиться с внутренним распорядком, который размещён на официальном сайте Праздников песни и танца.

Во-первых, не допускается проносить зонты, мешающие обзору и другим зрителям.

Разумеется, запрещены наркотические вещества, оружие и другие опасные предметы.

«Также просим оставить дома большие рюкзаки, домашних животных (кроме собак-поводырей), пиротехнику и дроны», - указывает Саарнийт.

На территорию не допускаются ни электрические, ни обычные средства передвижения, такие как электросамокаты или велосипеды.

Все предметы, которые могут мешать видимости, движению или безопасности других, должны остаться дома.

Что ещё важно учитывать?

Во время праздников за безопасностью участников и гостей следит охранная фирма, также на месте будут полиция, спасатели и скорая помощь.

Для всех важно, чтобы главное событие Эстонии прошло без происшествий, и все чувствовали себя безопасно.

Из-за большого скопления людей мобильная связь на территории может работать с перебоями.

Поэтому рекомендуется заранее договориться о месте встречи – как на самом Певческом поле, так и в его окрестностях.

Кайдо Саарнийт напоминает, что у детей обязательно должны быть при себе контактные данные родителей.