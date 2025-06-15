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POSTIMEES В ИЗРАИЛЕ Израиль мог начать войну, но закончить ее может только Америка

Перевод: Сергей Светлов
В Бат-Яме, пригороде Тель-Авива, в ночь на субботу многоквартирный дом был поражен прямым попаданием ракеты, выпущенной из Ирана.

На третий день войны между Израилем и Ираном (а именно войной, а не операцией или разовым ударом называют происходящее в Израиле) складывается уже четкая картина: Израиль атакует различные военные и ядерные объекты Ирана, а Иран отвечает баллистическими ракетами по территории Израиля. Обычно - ночью, но в воскресенье ракеты впервые были запущены и в дневное время.

С израильской точки зрения ситуация ясна: Иран представляет два экзистенциальных риска - ядерную бомбу и баллистические ракеты. Опасность ядерного оружия понятна, но в последние годы в Израиле четко осознали, что второй ключевой угрозой является иранская ракетная программа. В Израиле прямо говорят: цель Ирана - стать империей дронов и баллистических ракет.

Последствия иранской дроновой программы мир уже несколько лет наблюдает в Украине. После прошлого года, когда исламистская группировка «Хезболла», действующая в Ливане, рухнула под ударами Израиля, Иран еще сильнее сосредоточился на развитии и производстве баллистических ракет. Стратегия Ирана - создание «огненного кольца» вокруг Израиля. Поскольку это кольцо серьезно пострадало, Иран делает ставку на ядерную бомбу и ракеты.

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