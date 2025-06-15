POSTIMEES В ИЗРАИЛЕ Израиль мог начать войну, но закончить ее может только Америка

На третий день войны между Израилем и Ираном (а именно войной, а не операцией или разовым ударом называют происходящее в Израиле) складывается уже четкая картина: Израиль атакует различные военные и ядерные объекты Ирана, а Иран отвечает баллистическими ракетами по территории Израиля. Обычно - ночью, но в воскресенье ракеты впервые были запущены и в дневное время.