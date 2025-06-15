Что выгоднее – малый кредит или рассрочка?

При крупных покупках продавцы предлагают разные способы оплаты - например, рассрочку или оплату частями. Хотя названия могут различаться, по сути речь идет о форме кредита. На первый взгляд выгодное решение может в итоге оказаться дорогим. Руководитель отдела малого финансирования Swedbank Энели Найрис объясняет, на что стоит обратить внимание.
Люди склонны брать рассрочку значительно легче, чем малый кредит - даже если процент или общая стоимость рассрочки выше. По какой-то причине многие не воспринимают это как кредит. Однако если внимательно изучить условия, может оказаться, что речь идет о крайне дорогом кредитном продукте.
Рассрочка может оказаться значительно дороже малого кредита
В предложениях по рассрочке часто обещают, что часть платежного периода будет беспроцентной. Но при внимательном рассмотрении условий выясняется, что после льготного периода процентная ставка может быть очень высокой. Особенно дорого это обходится клиенту, если проценты начисляются не на остаток долга, а на всю сумму покупки.
Пример: если сумма покупки составляет 5890 евро и выбирается рассрочка на 24 месяца, из которых первые девять месяцев беспроцентные, предложение кажется выгодным. Но если вся сумма не будет выплачена за льготный период, с десятого месяца начинает действовать фиксированная ставка в 34%, которая начисляется на всю сумму. В результате общая сумма к погашению составит 8400 евро.
Для сравнения: если взять малый кредит на 5900 евро сроком на 24 месяца под 17% годовых (начисление на остаток долга), общие расходы составят около 7000 евро - то есть на 1400 евро меньше, чем в предыдущем примере
Просрочка платежей может дорого обойтись
В последние годы появилось множество новых способов оплаты, позволяющих оплатить покупку в следующем месяце или в несколько этапов. Это позволяет распределить затраты во времени, но перед подписанием договора стоит внимательно изучить, что произойдет в случае задержки платежей.
Хотя оплата частями может на первый взгляд показаться беспроцентной, при просрочках часто начисляются существенные дополнительные расходы. Процентная ставка может быть выше, чем по обычным потребительским кредитам, а также могут взиматься сборы за взыскание, уведомления о просрочке и прочие дополнительные комиссии.
Как формируется стоимость рассрочки?
Рассрочка не всегда бывает дорогой. Например, некоторые телекоммуникационные компании предлагают рассрочку без процентов и дополнительных сборов - это означает, что если купить телефон за 1000 евро и выплатить его в течение года, то общая сумма расходов действительно останется 1000 евро.
Однако зачастую рассрочка связана с кредитными организациями, с которыми у продавцов заключены договоры о сотрудничестве. Такие соглашения могут предусматривать, что продавец получает комиссию за каждый заключенный договор рассрочки. Поэтому продавцы нередко отдают предпочтение тем партнерам, чьи предложения приносят им больший доход - что, в свою очередь, может означать более высокие издержки для клиента.
Годовая процентная ставка по рассрочке может быть выше, чем по малому кредиту, который оформляется напрямую клиенту без посредников. Поэтому перед принятием решения стоит запросить информацию у разных поставщиков рассрочки и, по возможности, сравнить их условия.
Нужно помнить, что рассрочка - это тоже кредит. Перед подписанием договора важно ознакомиться с его условиями, тарифами и здраво оценить свою платежеспособность - в том числе возможные изменения доходов или расходов в течение срока выплат.