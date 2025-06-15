Что выгоднее – малый кредит или рассрочка?

Люди склонны брать рассрочку значительно легче, чем малый кредит - даже если процент или общая стоимость рассрочки выше. По какой-то причине многие не воспринимают это как кредит. Однако если внимательно изучить условия, может оказаться, что речь идет о крайне дорогом кредитном продукте.

Рассрочка может оказаться значительно дороже малого кредита

В предложениях по рассрочке часто обещают, что часть платежного периода будет беспроцентной. Но при внимательном рассмотрении условий выясняется, что после льготного периода процентная ставка может быть очень высокой. Особенно дорого это обходится клиенту, если проценты начисляются не на остаток долга, а на всю сумму покупки.

Пример: если сумма покупки составляет 5890 евро и выбирается рассрочка на 24 месяца, из которых первые девять месяцев беспроцентные, предложение кажется выгодным. Но если вся сумма не будет выплачена за льготный период, с десятого месяца начинает действовать фиксированная ставка в 34%, которая начисляется на всю сумму. В результате общая сумма к погашению составит 8400 евро.

Для сравнения: если взять малый кредит на 5900 евро сроком на 24 месяца под 17% годовых (начисление на остаток долга), общие расходы составят около 7000 евро - то есть на 1400 евро меньше, чем в предыдущем примере

Просрочка платежей может дорого обойтись