В Европе прошли митинги против массового туризма

Так, около шестисот человек приняли участие в митинге в Барселоне. Как пишет агентство Reuters, собравшиеся скандировали: «Ваш отпуск - мое несчастье» и держали в руках плакаты с надписями: «Массовый туризм убивает город» и «Их жадность губит нас». Некоторые из них также стреляли из водяных пистолетов и клеили на витрины магазинов и отели наклейки «Туристы, убирайтесь домой».

За прошлый год Барселона с населением в 1,6 миллиона человек приняла 26 миллионов туристов, отмечает Reuters.

Жители Венеции - против новых гостиниц

Протесты с требованиями сократить туристический поток прошли и в других городах южной Европы: в частности, в Малаге, Пальма-де-Майорке, Сан-Себастьяне, Гранаде и на острове Ибица в Испании, а также в Генуе, Палермо, Неаполе, Милане и Венеции в Италии. В последнем городе протестующие хотят не допустить строительства двух новых отелей, которые смогут принимать около 1500 туристов.