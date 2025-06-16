Опрос: большинство людей выступает против размещения иностранных заключенных в эстонских тюрьмах

12 июня правительство одобрило соглашение, согласно которому 18 июня будет подписан договор с Швецией о переводе в Тартускую тюрьму до 600 заключенных из шведских тюрем. В свежем опросе Института общественных исследований участникам предлагалось высказать свое мнение по этому вопросу.

Респондентам был задан вопрос: «Поддерживаете ли вы решение правительства заключить 18 июня соглашение между Эстонией и Швецией, в результате которого в Тартускую тюрьму будут переведены 600 заключенных из Швеции, отбывающих длительные сроки?» 48% ответили «нет» или «скорее нет», 41% – «скорее да» или «да», 11% затруднились ответить.

Если рассматривать данные по партийным предпочтениям, то соглашение не поддерживают 85% сторонников EKRE, 71% избирателей Центристской партии и 49% – партии «Отечество». В то же время 74% сторонников Партии реформ, 66% – Партии правых и 53% – Социал-демократической партии высказались в поддержку соглашения.