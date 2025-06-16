В Таллиннском университете в понедельник состоится рекордный выпуск будущих учителей

В понедельник, 16 июня, в Таллиннском университете получат дипломы выпускники Института педагогических наук. Всего в университете 465 выпускников педагогических специальностей, что почти на четверть больше, чем в прошлом году.
В прошлом году дипломы по педагогическому образованию получили 375 человек, из них 223 - на уровне магистра. Количество выпускников со степенью магистра за год выросло почти на одну пятую - в этом году степень магистра получат 265 выпускников.
Проректор по образовательным инновациям Кристи Клаасмяги отметила, что количество мест, абитуриентов и выпускников в педагогическом образовании увеличивается из года в год.
«В сотрудничестве с Министерством образования и науки мы увеличиваем количество приемов на педагогическое образование уже несколько лет. На этой неделе мы увидим результаты этих усилий: дипломы получают почти на четверть больше выпускников педагогических специальностей, чем в прошлом году».
Количество мест в педагогическом образовании увеличивалось в среднем на 11 процентов в год за последние пять лет. Самый резкий рост был в период с 2022 по 2023 год, когда количество мест увеличилось более чем на четверть.
Прием на специальности «педагогика», «учитель иностранных языков» и «учитель эстонского языка и литературы» увеличился более чем вдвое. Прием на специальность «классный руководитель» увеличился почти вдвое. «Мы также рады за математику и естественные науки - здесь мест стало на 33 и 54 процента больше соответственно», - добавила Клаасмяги.
Количество поданных заявлений удвоилось
Интерес со стороны абитуриентов также растет. В прошлом году средний конкурс на педагогические специальности составлял более трех кандидатов на одно место, но на самых популярных специальностях число кандидатов достигло более десяти человек на место. Всего было получено более 3000 заявлений на 729 учебных мест по педагогическому образованию и подготовке учителей, что на 26 процентов больше, чем годом ранее. За последние пять лет количество заявлений на педагогическое образование удвоилось.
Более крупный набор также привлекает больше студентов. Весной 2024 года в Таллиннском университете на педагогические специальности обучалось более 1500 студентов, а также 40 докторантов по педагогическим наукам. По состоянию на апрель этого года было уже 1836 студентов и 37 докторантов.
«Очень приятно отметить, что популярность специальностей, связанных с образованием, растет, и все больше людей учатся и заканчивают вузы, чтобы работать в детских садах или школах, - добавила Тийа Ыун, директор Института педагогических наук. - Роль учителей в обществе нельзя недооценивать, и как университет, мы можем сделать многое, чтобы внести вклад в будущее эстонских учителей и способствовать развитию сферы образования в целом».
Прием завялений в Таллиннский университет открыт до 30 июня. Заявки можно подать до 12:00 30 июня в информационной системе SAIS.