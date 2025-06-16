В Таллиннском университете в понедельник состоится рекордный выпуск будущих учителей

В прошлом году дипломы по педагогическому образованию получили 375 человек, из них 223 - на уровне магистра. Количество выпускников со степенью магистра за год выросло почти на одну пятую - в этом году степень магистра получат 265 выпускников.

Проректор по образовательным инновациям Кристи Клаасмяги отметила, что количество мест, абитуриентов и выпускников в педагогическом образовании увеличивается из года в год.

«В сотрудничестве с Министерством образования и науки мы увеличиваем количество приемов на педагогическое образование уже несколько лет. На этой неделе мы увидим результаты этих усилий: дипломы получают почти на четверть больше выпускников педагогических специальностей, чем в прошлом году».

Количество мест в педагогическом образовании увеличивалось в среднем на 11 процентов в год за последние пять лет. Самый резкий рост был в период с 2022 по 2023 год, когда количество мест увеличилось более чем на четверть.

Прием на специальности «педагогика», «учитель иностранных языков» и «учитель эстонского языка и литературы» увеличился более чем вдвое. Прием на специальность «классный руководитель» увеличился почти вдвое. «Мы также рады за математику и естественные науки - здесь мест стало на 33 и 54 процента больше соответственно», - добавила Клаасмяги.

Количество поданных заявлений удвоилось