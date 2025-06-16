Сломанное дерево нанесло ущерб в 22 000 евро. Как защитить свой дом от экстремальных погодных условий?

Практика прошлого года показала, что каждый летний месяц в каком-либо регионе Эстонии случалось масштабное нанесение ущерба имуществу, вызванное штормовыми ветрами. «В 2024 году только If kindlustus возместила клиентам расходы, вызванные стихийными бедствиями, на сумму 270 000 евро с июня по конец августа», - сказал Вейко Сепп, руководитель отдела продуктов страхования имущества в странах Балтии If kindlustus.

В последние годы в летний период произошло несколько редких и экстремальных погодных явлений. Например, в 2023 году на Сааремаа бушевал шторм, во время которого выпадали градины диаметром 5-7 см. Такие ледяные шары ломали крыши зданий и наносили ущерб автомобилям.

«В Эстонии экстремальные погодные условия стали все более частыми в летние месяцы. Оглядываясь на убытки от летних штормов как 2024 года, так и 2023-го, можно сказать, что средняя выплаченная страховая сумма составила около 1700 евро, и эта цифра растет из года в год», - заявил Сепп. Он добавил, что даже тщательно отслеживая прогноз погоды, нельзя полностью защитить себя от непредвиденных ситуаций, однако вовремя заключенный договор страхования может помочь компенсировать финансовые потери.

Помимо штормовых ветров и проливных дождей, растущим риском в прибрежных районах Эстонии являются наводнения. «В настоящее время мы тщательно картографируем риски наводнений в Эстонии и других странах Балтии и создаем систему, которая позволит нам автоматически получать информацию о вероятности и уровне наводнений. Это все более важная информация для страховых компаний, поскольку она помогает прогнозировать и определять экономические последствия наводнений», - сказал Сепп.

Крупнейшие единовременные выплаты за убытки, вызванные природными силами, в прошлом году включают случай, когда дуб упал на гараж при сильном ветре и нанес значительный ущерб, за который клиенту было выплачено 22 000 евро.