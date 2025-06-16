Мощно! Легкоатлетка Пиппи Лотта Энок выиграла студенческий чемпионат США и установила рекорд Эстонии

Накануне второго дня соревнований, в программе которого были прыжки в длину, метание копья и бег на 800 метров, Энок занимала второе место в общем зачете семиборья.

В прыжках в длину она показала результат 6,39 метра, отстав всего на один сантиметр от своего лучшего результата сезона.

В метании копья Энок выступила скромнее - результат составил 42,89 метра (ее лучший результат сезона - 47,32). Забег на 800 метров она завершила с временем 2.14,12 - примерно на секунду хуже личного рекорда.

За два дня Энок набрала 6285 очков, что позволило ей занять первое место в итоговом зачете семиборья. Серебро завоевала Джейдин О’Брайен с результатом 6256 очков, бронза досталась Софии Якушиной - 6058 очков.

Предыдущий рекорд Эстонии - 6280 очков - был установлен в 2017 году Грит Шадейко. Личный рекорд Энок до этого составлял 6258 очков и был показан в апреле.

Первый день соревнований

В первой дисциплине первого дня - беге на 100 метров с барьерами - Энок улучшила личный рекорд более чем на одну десятую секунды, показав результат 13,65 (предыдущее достижение - 13,77). В прыжках в высоту эстонская спортсменка повторила свой личный рекорд - 1,81 метра.

В толкании ядра ее результат составил 12,50 метра (личный рекорд - 12,90), что оказалось чуть слабее лучшего достижения. В беге на 200 метров она показала время 24,09.

Таким образом, по итогам первого дня у Энок было 3685 очков. После четырех дисциплин она занимала второе место, уступая Джейдин О’Брайен 25 очков.

На чемпионате NCAA, помимо Энок, выступили еще трое эстонцев. Десятиборец Андреас Хантсон (личный рекорд - 7686 очков) набрал 7518 очков и занял 17-е место.