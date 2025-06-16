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Инкассо-фирмы рассылают ошибочные требования

Перевод: Дмитрий Рая
Парковочные штрафы.

Инкассо-кфирма Julianus не проверяет заранее данные людей, которым отправляет уведомления о долге, и рассчитывает на то, что сами получатели сообщат об ошибках, если требование предъявлено неверно. В Инспекции по защите данных недовольны таким подходом.

В редакцию Postimees в мае обратился человек, который сообщил, что получает на телефон сообщения с требованием оплатить долг компании Julianus Inkasso. Так как у читателя не было ни кредитов, ни штрафов, и, соответственно, никаких долгов, он посчитал эти сообщения очередной попыткой мошенничества – о подобных мошеннических рассылках предупреждает на своем сайте и сама компания Julianus. Однако в ответ на запрос Postimees в Julianus Inkasso пояснили, что в данном случае речь шла не о мошенничестве, а действительно об их рассылке. Просто... сообщение было отправлено не тому человеку.

В компании объяснили, что такая ситуация может возникнуть, если должник сменил номер телефона, и этот номер впоследствии перешел к другому пользователю. Это происходит из-за того, что инкассо-компания не проверяет актуальность контактных данных должника перед рассылкой требований. Также в Julianus отметили, что не могут указывать в сообщении имя человека, которому адресовано требование.

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