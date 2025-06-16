Инкассо-фирмы рассылают ошибочные требования

В редакцию Postimees в мае обратился человек, который сообщил, что получает на телефон сообщения с требованием оплатить долг компании Julianus Inkasso. Так как у читателя не было ни кредитов, ни штрафов, и, соответственно, никаких долгов, он посчитал эти сообщения очередной попыткой мошенничества – о подобных мошеннических рассылках предупреждает на своем сайте и сама компания Julianus. Однако в ответ на запрос Postimees в Julianus Inkasso пояснили, что в данном случае речь шла не о мошенничестве, а действительно об их рассылке. Просто... сообщение было отправлено не тому человеку.