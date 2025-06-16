В тартуских вузах начался прием документов

Заявления на поступление в Тартуский университет можно подать в электронном виде в Информационной системе приема (SAIS). Одновременно можно подать заявление на две специализации.

Кандидаты, чьи данные о предыдущем образовании недоступны в электронном виде (например, лица, закончившие школу до 2004 года, или же закончившие школу за рубежом), должны предоставить оригиналы документов об окончании школы или их копии, заверенные выдавшим учреждением или нотариусом, не позднее 1 июля. Это можно сделать в учебном корпусе по адресу Якоби, 2 в Тарту, Нарвском колледже, Пярнуском колледже, Вильяндиской академии культуры или в представительстве университета в Таллинне.

Важные даты

Прием заявлений на обучение на эстонском языке на первую и вторую ступень продлится в SAIS до 1 июля

Вступительные экзамены и оценивание пройдут с 7 по 16 июля

Результаты будут опубликованы не позднее 18 июля. В течение двух дней после решения о приеме принятые должны подтвердить свое желание учиться

Учебный год начинается 1 сентября

Источник: Тартуский университет