В тартуских вузах начался прием вступительных документов

Начиная с сегодняшнего дня, можно подать заявку на обучение на эстонском языке на первой ступени образовательного цикла в Тартуском университете, где можно выбирать из 53 учебных программ. Также начался прием заявлений на поступление на прикладное высшее образование и профессиональные и магистерские программы в Тартуской высшей школе здравоохранения.
Тартуский университет также продолжает принимать заявления на обучение в магистратуре, где можно начать обучение по 48 учебным программам. Заявки на оба уровня обучения можно подавать до 1 июля.
Первый цикл высшего образования включает в себя бакалавриат, прикладное высшее образование и интегрированное обучение. Тартуский университет открывает в общей сложности 3881 учебное место на эстоноязычных специальностях первой и второй ступени образовательного цикла.
Проректор по академическим вопросам Ауне Валк сказала, что основой репутации Тартуского университета являются его высококачественное образование, надежность и диплом об окончании, ценимый на рынке труда, а также жесткий конкурс при поступлении.
«В прошлом году на эстоноязычные специальности первой ступени было подано 9892 заявления. Это больше, чем в любой предыдущий год этого десятилетия. Мы с нетерпением ждем, преодолеем ли мы отметку в 10 000 в этом году», - сказала проректор по академическим вопросам.
Третий год подряд особое внимание уделяется подготовке учителей, в общей сложности более 20 учебных программ открыты для будущих учителей на двух ступенях. Доля обучающихся на учителей среди принятых в последние годы студентов увеличилась до 20 процентов. «Мы также призываем абитуриентов этого года рассмотреть профессию учителя, и мы особенно ждем будущих учителей естественных наук и математики», - указала Валк.
В Нарвском колледже совместно с Институтом компьютерных наук и технологий открыта новая специализация - это магистерская программа «Робототехника и приложения науки о данных», которая преподается в сессионном формате. Инновационная магистерская программа объединяет современные технологии, науку о данных и робототехнику.
Заявления на поступление в Тартуский университет можно подать в электронном виде в Информационной системе приема (SAIS). Одновременно можно подать заявление на две специализации.
Кандидаты, чьи данные о предыдущем образовании недоступны в электронном виде (например, лица, закончившие школу до 2004 года, или же закончившие школу за рубежом), должны предоставить оригиналы документов об окончании школы или их копии, заверенные выдавшим учреждением или нотариусом, не позднее 1 июля. Это можно сделать в учебном корпусе по адресу Якоби, 2 в Тарту, Нарвском колледже, Пярнуском колледже, Вильяндиской академии культуры или в представительстве университета в Таллинне.
Важные даты
Прием заявлений на обучение на эстонском языке на первую и вторую ступень продлится в SAIS до 1 июля
Вступительные экзамены и оценивание пройдут с 7 по 16 июля
Результаты будут опубликованы не позднее 18 июля. В течение двух дней после решения о приеме принятые должны подтвердить свое желание учиться
Учебный год начинается 1 сентября
Источник: Тартуский университет
Дополнительную информацию о поступлении можно найти на сайте университета - www.ut.ee/sisseastumine.
Тартуская высшая школа здравоохранения также начала прием заявлений на прикладное высшее образование, на профессиональные и магистерские программы. Помимо Тарту, учебные группы также будут открыты в Нарве и Таллинне.
«Сегодня эстонскому сектору здравоохранения и социальной сферы как никогда нужны знающие, заботливые и преданные своему делу люди. Тартуская высшая школа здравоохранения ищет новых мотивированных и преданных своему делу студентов, которые хотят внести свой вклад в благополучие нашего народа и развивать будущее сектора. Наша школа позволяет вам приобрести необходимые знания, навыки и ценности, которые, в свою очередь, обеспечивают отличный старт и жизненный смысл для работе в профессиях, которые ценятся и очень нужны в обществе», - сказала Улла Преэден, ректор Тартуской высшей школы здравоохранения.
Тартуская высшая школа здравоохранения принимает заявки на магистерскую программу по медицинским наукам и прикладную программу высшего образования для медсестер, акушерок, физиотерапевтов, биоаналитиков, специалистов по охране здоровья и техников-радиологов до 1 июля. Учебные группы по всем учебным программам будут открыты в Тарту, но поступившие также смогут учиться на техников-радиологов и биоаналитиков в Таллинне, а на сестринское дело - в Нарве.
Прием на прикладное высшее образование продлится до 31 июля: получить профессию можно по программам массажиста, подолога, руководителя мероприятий, няни, сиделки и техника скорой медицинской помощи.
Также до 1 августа можно подать заявку на международную магистерскую программу по рентгенографии и физиотерапии.
Дополнительную информацию о приеме в Тартускую высшую школу здравоохранения можно найти по адресу tartuh.ee/sisseastumine.