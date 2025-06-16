О назначении Метревели в воскресенье объявила пресс-служба британского правительства.

Она сменит нынешнего руководителя MI6 Ричарда Мура этой осенью.

Блейз Метревели поступила на службу в разведку в 1999 году, еще когда была студенткой Кембриджа.

Сейчас она возглавляет в MI6 отдел технологий и инноваций, то есть является членом руководства разведки, который для публики обозначается буквой Q, а до того занимала разные руководящие посты в службе контрразведки - MI5.

Большую часть своей карьеры разведчицы Блейз Метревели провела на Ближнем Востоке и в Европе.

Шеф разведки тоже имеет буквенное обозначение - C - но при этом он является единственным человеком в службе, чье настоящее имя предается огласке.

MI6 занимается сбором информации за рубежом, противодействием враждебным государствам и борьбой с терроризмом.

Пресс-служба правительства передает слова Метревели о том, что MI6 вместе с контрразведкой MI5 и киберразведкой GCHQ играют важнейшую роль в обеспечении безопасности народа Британии и продвижении британских интересов за рубежом.

«Я буду рада продолжить эту работу бок о бок с отважными сотрудниками и агентами MI6 и многими нашими зарубежными партнерами», - сказала Метревели.