Арман Дюплантис установил свой 12-й мировой рекорд!

Дюплантис начал соревнования с высоты 5,60 и с первой попытки преодолел как эту высоту, так и 5,80, 5,90 и 6,00. К этому моменту стало ясно, что победа уже за ним, и он попросил установить планку на 6,28 метра. И эту высоту швед преодолел с первой попытки!

Если Сергей Бубка, выступавший за СССР и Украину, в период с 1984 по 1994 годы установил в общей сложности 17 мировых рекордов - первый с результатом 5,85, последний с 6,14, - то Дюплантис с 2020 года улучшал высшее достижение уже двенадцать раз. Между этими двумя спортсменами, в феврале 2014 года, француз Рено Лавиллени довел рекорд до отметки 6,16.

Второе место занял австралиец Куртис Маршалл с результатом 5,90, а третье - голландец Менно Влон и Лавиллени, которые оба преодолели 5,80.

Потрясающий европейский рекорд на пяти тысячах метров

В мужском забеге на 5000 метров с большим отрывом победил Андреас Альмгрен, установив впечатляющий рекорд Европы - 12.44,27. Этот результат занимает двенадцатое место в мировой истории по этому виду программы.

В беге на 400 метров с барьерами норвежец, рекордсмен мира Карстен Вархольм, стал только третьим с результатом 47,41. Победу одержал американец Рай Бенджамин (46,54), вторым стал бразилец Алиссон дос Сантос (46,68).