Арман Дюплантис установил свой 12-й мировой рекорд!

На этапе Бриллиантовой лиги по легкой атлетике в Стокгольме местных болельщиков порадовал Арманд Дюплантис, который установил свой двенадцатый мировой рекорд. В прыжках с шестом он улучшил достижение до отметки 6,28 метра.
Дюплантис начал соревнования с высоты 5,60 и с первой попытки преодолел как эту высоту, так и 5,80, 5,90 и 6,00. К этому моменту стало ясно, что победа уже за ним, и он попросил установить планку на 6,28 метра. И эту высоту швед преодолел с первой попытки!
Если Сергей Бубка, выступавший за СССР и Украину, в период с 1984 по 1994 годы установил в общей сложности 17 мировых рекордов - первый с результатом 5,85, последний с 6,14, - то Дюплантис с 2020 года улучшал высшее достижение уже двенадцать раз. Между этими двумя спортсменами, в феврале 2014 года, француз Рено Лавиллени довел рекорд до отметки 6,16.
Второе место занял австралиец Куртис Маршалл с результатом 5,90, а третье - голландец Менно Влон и Лавиллени, которые оба преодолели 5,80.
Потрясающий европейский рекорд на пяти тысячах метров
В мужском забеге на 5000 метров с большим отрывом победил Андреас Альмгрен, установив впечатляющий рекорд Европы - 12.44,27. Этот результат занимает двенадцатое место в мировой истории по этому виду программы.
В беге на 400 метров с барьерами норвежец, рекордсмен мира Карстен Вархольм, стал только третьим с результатом 47,41. Победу одержал американец Рай Бенджамин (46,54), вторым стал бразилец Алиссон дос Сантос (46,68).
В метании диска на старте собрались те же лидеры, которые выступят в субботу на соревнованиях памяти Хейно Липпа в Йыхви. Победу одержал словенец Кристьян Чех с результатом 69,73. Лишь 20 сантиметров ему уступил швед Даниэль Сталь. Третье место занял австралиец Мэттью Денни (68,14).
В прыжках в высоту среди женщин австралийка Никола Олэйслэгер оказалась сильнее бессменной фаворитки последних лет - украинской спортсменки Ярославы Могучих. Их результаты - соответственно 2,01 и 1,99. Могучих после неудачной попытки на высоте 2,01 перенесла последнюю на 2,03, но и она не удалась.
На дистанции 800 метров у мужчин были показаны отличные времена: кениец Эммануэль Ваньони, который в прошлом году достиг второго результата в истории мировой лёгкой атлетики, победил с результатом 1.41,95. Среди женщин голландка Фемке Бол преодолела 400 метров с барьерами за 52,11, а американка Грейс Старк пробежала 100 метров с барьерами за 12,33. Женскую стометровку без барьеров выиграла олимпийская чемпионка Парижа Жюльен Альфред (Сент-Люсия), показав результат, близкий к личному рекорду - 10,75.