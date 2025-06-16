Эннок, установившая рекорд Эстонии: хочу быть спортсменкой, которая чувствует, что ей есть куда расти

Двадцатидвухлетняя эстонка выдала впечатляющую серию выступлений: за два дня она набрала 6285 очков и заняла первое место в семиборье, став чемпионкой США среди студентов.

Итоговая серия Эннок (6285): 13,65 – 1.81 – 12.50 – 24.09 – 6.39 – 42.89 – 02.14,12

В послесоревновательном интервью эстонская спортсменка отметила, что у нее еще большой потенциал для роста: «Я хочу быть такой спортсменкой, которая чувствует, что ей есть куда развиваться. Сейчас я именно так себя ощущаю. Мне удалось набрать достойное количество очков, но, например, в метании копья я могла бы добавить еще сотню – так что есть над чем работать. Я хочу быть стабильной и становиться лучше с каждым годом».

Именно в уже упомянутом метании копья Эннок показала достаточно скромный результат – 42,89 метра, тогда как ее личный рекорд в этом сезоне – 47,32.

«Я чувствовала себя очень уверенно, но именно это мне и помешало. В этом году метание копья дается мне особенно тяжело, потому что я стала заметно сильнее. Сейчас я просто бегу и бросаю, но это очень техническая дисциплина, и в ней важно хорошо контролировать свои движения. В этом году мне пока это не удается», – сказала она.

В разговоре также зашел речь о чемпионате мира по легкой атлетике, который пройдет этой осенью в Токио. «Моя главная задача – попасть туда и выложиться на максимум», – прокомментировала Эннок.

По словам эстонской спортсменки, за эти годы ей пришлось многим поступиться. «В этом году я максимально выложилась. Вдобавок все те жертвы, на которые я пошла за последние четыре года, живя в США. Я ценю свой путь и людей, которые поддерживают меня в Америке. Они для меня очень важны», – сказала она.