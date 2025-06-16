Волна сокращений продолжается: в мебельной компании почти все сотрудники теряют работу, к концу июля фирма закроется

На данный момент компания по производству мебели Enima Trade OÜ является уведомившей Кассу по безработице в первый месяц лета о самом большом сокращении: планируется сократить 38 сотрудников. Если посмотреть на электронный бизнес-регистр, то можно увидеть, что в компании фактически работает 41 сотрудник, что означает, что подавляющее большинство сотрудников получили уведомление о сокращении.

Enima Trade OÜ - это основанная в 2012 году компания, которая занимается производством мебели на заказ. Компания также представляет в Эстонии бренды Kinnarps и AGM Stuudio. В сотрудничестве с Enima Trade важными считаются четкая коммуникация и взаимная ответственность. Цель компании - поставлять качественную и продуманную мебель, исходя из специфики каждого проекта и ожиданий сторон.

Годовой отчет за 2024 год показывает, что в прошлом году компания заработала более 4,3 млн евро выручки от продаж и 79 995 евро прибыли. Годом ранее компания получила убыток в размере 322 183 евро при выручке от продаж более 3,7 млн ​​евро.

В электронном регистре предприятий также указано, что у компании есть налоговая задолженность, которая возникла 10 сентября прошлого года. Налоговая задолженность составляет 166 423,88 евро, из которых наибольшую часть составляет социальный налог в размере 61 936,02 евро, за которым следует налог с оборота в размере 59 567,79 евро.