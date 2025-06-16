КОЛОНКА POSTIMEES Огонь зажжен!

В воскресенье на рассвете в парке Эстонского национального музея в Тарту был зажжен огонь XXVIII праздника песни и XXI праздника танца Iseoma. В течение 18 дней он пройдет по уездам Эстонии, останавливаясь в местах, которые особенно важны для местной культуры и идентичности, и 2 июля прибудет в Таллинн, где с 3 по 6 июля 2025 года и пройдет XXVIII праздник песни и XXI праздник танца Iseoma.

Праздник песни имеет для Postimees особое значение. Ведь именно основатель Postimees Йоханн Вольдемар Яннсен, вместе с созданным им обществом «Ванемуйне», стал инициатором идеи первого Эстонского праздника песни 1869 года, основным организатором и главным руководителем этого события.

В июне 1869 года в Тарту собрались 46 мужских хоров и пять духовых оркестров, всего в празднике приняли участие 878 певцов и музыкантов. На этом празднике прозвучали как Mu isamaa, mu õnn ja rõõm Фредрика Пациуса, так и песни второго главного руководителя праздника Александра Кунилейда Mu isamaa on minu arm и Sind surmani. Первая из них была написана на слова Яннсена, остальные - на стихи его дочери Лидии Койдулы.