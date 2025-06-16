КОЛОНКА POSTIMEES Огонь зажжен!

Эстонский праздник песни - это не просто большой концерт или фестиваль, а четкое выражение нашего национального духа.
В воскресенье на рассвете в парке Эстонского национального музея в Тарту был зажжен огонь XXVIII праздника песни и XXI праздника танца Iseoma. В течение 18 дней он пройдет по уездам Эстонии, останавливаясь в местах, которые особенно важны для местной культуры и идентичности, и 2 июля прибудет в Таллинн, где с 3 по 6 июля 2025 года и пройдет XXVIII праздник песни и XXI праздник танца Iseoma.
Праздник песни имеет для Postimees особое значение. Ведь именно основатель Postimees Йоханн Вольдемар Яннсен, вместе с созданным им обществом «Ванемуйне», стал инициатором идеи первого Эстонского праздника песни 1869 года, основным организатором и главным руководителем этого события.
В июне 1869 года в Тарту собрались 46 мужских хоров и пять духовых оркестров, всего в празднике приняли участие 878 певцов и музыкантов. На этом празднике прозвучали как Mu isamaa, mu õnn ja rõõm Фредрика Пациуса, так и песни второго главного руководителя праздника Александра Кунилейда Mu isamaa on minu arm и Sind surmani. Первая из них была написана на слова Яннсена, остальные - на стихи его дочери Лидии Койдулы.
Эстонские праздники песни зародились тогда, когда эстонцы еще не были свободны на своей земле. Сегодня народ сплочен гораздо сильнее, чем тогда, что символизирует и тема нынешнего праздника песни и танца Iseoma: поем сами, на своем языке, своим голосом, свои песни на собственном празднике. Каждый праздник песни напоминает нам о наших корнях, нашем прошлом, о том, что даже в тяжелые времена мы никогда не сдавались.
Эстонский праздник песни - это не просто большой концерт или фестиваль: он является четким воплощением нашего национального духа и показывает, как маленький народ способен сохранять единство и петь во весь голос даже в самые трудные времена.
Праздники песни всегда объединяли эстонцев, собирая вместе представителей разных поколений и профессий. Хотя оккупационные власти пытались использовать эти праздники в своих интересах, по-настоящему сделать этого им не удалось. Из традиций праздников песни в итоге выросла и Поющая революция 1988 года.
Наша обязанность - беречь это наследие. Каждый праздник песни напоминает: наша сила не в оружии, а в умении всей нацией петь одним голосом и отстаивать свою землю и язык тогда, когда это необходимо.