Статистика: пятая часть жителей Эстонии ждет безналичное будущее в ближайшие годы

Согласно исследованию торговли на 2025 год, в Эстонии от использования наличных постепенно отказываются как молодежь, так и представители старшего поколения. Сейчас менее 20% эстонцев предпочитают оплачивать покупки наличными, тогда как в Латвии и Литве этот способ по-прежнему наиболее популярен - его выбирают примерно треть и четверть потребителей.
В Эстонии лишь 18% потребителей предпочитают оплачивать покупки наличными деньгами. Чаще всего их используют люди в возрасте от 40 до 49 лет - почти каждый четвертый из них предпочитает платить наличными. Молодежь же делает выбор в пользу других методов оплаты: среди тридцатилетних наличные выбирают около 20%, среди двадцатилетних - 17%, а в возрастной группе 16-19 лет - только один из десяти.
Хотя молодые эстонцы традиционно считаются активными пользователями цифровых технологий, от наличных постепенно отказывается и старшее поколение. Так, лишь 13% эстонцев в возрасте 70 лет и старше выбирают наличные как основной способ оплаты. Это говорит о том, что интерес к современным платежным решениям выходит за рамки молодежной аудитории. В то же время наличные по-прежнему остаются в обороте - за последний год ими хотя бы раз воспользовались 80% жителей Эстонии.
Руководитель Adyen в Северных и Балтийских странах Тобиас Линдх отметил, что такие результаты вполне закономерны: «Эстония - одна из самых развитых стран Европы, где современные технологии активно применяются как в бизнесе, так и частными лицами. Статистика ясно показывает: молодежь охотно переходит на новые платежные решения, но и старшее поколение не отстает и с интересом принимает эти изменения».
В Латвии и Литве наличные все еще на первом месте
В других балтийских странах ситуация складывается иначе. В Латвии наличные по-прежнему занимают первое место среди способов оплаты - их выбирают 29% потребителей. Похожая картина наблюдается и в Литве, где этот метод предпочитает чуть более четверти респондентов. В Латвии наличные особенно популярны среди людей старше 60 лет, тогда как в возрастной группе 70+ основным платежным инструментом уже становятся дебетовые карты.
Линдх подчеркнул, что итоги исследования ясно демонстрируют необходимость разнообразия платежных решений: «Как видно, предпочтения в оплате заметно варьируются в зависимости от страны и возраста потребителей. Чтобы соответствовать ожиданиям клиентов, продавцам важно учитывать эти различия и быть к ним готовы».
Согласно исследованию, почти две трети эстонских потребителей заявили, что откажутся от покупки, если не смогут оплатить выбранным способом.
Основными сторонниками перехода к безналичному обществу являются молодые люди
Хотя наличные в ближайшем будущем не исчезнут полностью, часть населения уже представляет будущее без них. Около пятой части эстонцев полагают, что страна могла бы стать безналичной в течение следующего года. Особенно часто такую точку зрения разделяют молодые люди в возрасте 20-29 лет - почти треть опрошенных. При рассмотрении более длительного периода, примерно 20% эстонцев поддерживают идею перехода к безналичному обществу в ближайшие 3-5 лет. В Латвии такую возможность видят 19% потребителей, а в Литве - 23%.
«Судя по всему, мы постепенно движемся к безналичному обществу, но это постепенный процесс, наличные пока остаются востребованными», - подвел итог Линдх. Он также отметил, что разнообразие платежных вариантов способствует поддержанию баланса и позволяет каждому покупателю выбирать удобный для себя способ оплаты.