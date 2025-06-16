Статистика: пятая часть жителей Эстонии ждет безналичное будущее в ближайшие годы

В Эстонии лишь 18% потребителей предпочитают оплачивать покупки наличными деньгами. Чаще всего их используют люди в возрасте от 40 до 49 лет - почти каждый четвертый из них предпочитает платить наличными. Молодежь же делает выбор в пользу других методов оплаты: среди тридцатилетних наличные выбирают около 20%, среди двадцатилетних - 17%, а в возрастной группе 16-19 лет - только один из десяти.

Хотя молодые эстонцы традиционно считаются активными пользователями цифровых технологий, от наличных постепенно отказывается и старшее поколение. Так, лишь 13% эстонцев в возрасте 70 лет и старше выбирают наличные как основной способ оплаты. Это говорит о том, что интерес к современным платежным решениям выходит за рамки молодежной аудитории. В то же время наличные по-прежнему остаются в обороте - за последний год ими хотя бы раз воспользовались 80% жителей Эстонии.

Руководитель Adyen в Северных и Балтийских странах Тобиас Линдх отметил, что такие результаты вполне закономерны: «Эстония - одна из самых развитых стран Европы, где современные технологии активно применяются как в бизнесе, так и частными лицами. Статистика ясно показывает: молодежь охотно переходит на новые платежные решения, но и старшее поколение не отстает и с интересом принимает эти изменения».

В Латвии и Литве наличные все еще на первом месте