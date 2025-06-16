Опрос об удовлетворённости жильем: Литва отвоевала у Эстонии первое место

Хотя подавляющее большинство жителей по-прежнему довольны своим жильем, во всех трех странах Балтии наблюдается небольшой спад, причём в Эстонии он наиболее заметен. Возможные причины раскрывает руководитель сферы жилищных кредитов Luminor Хелина Кикас.

По данным опроса, проведённого компанией Norstat по заказу Luminor, 76% жителей Эстонии довольны своим жильем. Это выше, чем в Латвии (72%), но ниже, чем в Литве, где доля довольных достигла 81%.

«Для жителей Эстонии и Латвии наиболее важными характеристиками жилья являются достаточное количество комнат и энергоэффективность. Для жителей Литвы количество комнат также важно, но второй по важности характеристикой является планировка жилья, которая упоминается вдвое чаще, чем в Эстонии и Латвии», – сказала Кикас.

Исследование показало, что год назад доля людей, довольных своим домом, была выше в каждой из стран Балтии: на 2% в Литве, на 10% в Латвии и на целых 11% в Эстонии.

«Опрос показал, что для жителей Эстонии важны как энергоэффективность, так и достаточное количество комнат. Одной из возможных причин снижения уровня удовлетворённости может быть то, что ожидания в части качества жилья со временем возросли. Всё больше внимания уделяется практическим потребностям, таким как низкие эксплуатационные расходы и удобная планировка. Если эти ожидания не оправдываются, удовлетворенность снижается», – объясняет руководитель сферы жилищных кредитов Luminor.

Она добавила, что общее улучшение экономической ситуации также может повлиять на снижение удовлетворённости.

«Если раньше основное внимание, возможно, уделялось тому, чтобы справляться с повседневными счетами, то теперь чувство уверенности людей повысилось. Это позволяет нам больше думать о будущем и повышать свои ожидания, что и могло привести к некоторому снижению удовлетворенности», – говорит Кикас.

По регионам самый высокий уровень удовлетворенности жильем наблюдается в Южной Эстонии, где 81% людей довольны своим домом. Однако самый низкий уровень удовлетворенности наблюдается на северо-востоке Эстонии (Ида-Вирумаа), где только двое из трёх опрошенных (66%) довольны своим жильем.