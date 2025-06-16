В Таллиннском ботаническом саду начнутся Дни пионов

В преддверии Иванова дня и на следующей неделе Таллиннский ботанический сад отмечает период цветения величественных пионов. С 22 по 28 июня можно будет насладиться красотой пионов, принять участие в увлекательных экскурсиях и получить советы по их выращиванию.
Экспозиция ботанического сада знакомит с историей селекции пионов. В коллекции представлено около 300 видов, сортов и гибридов пионов с цветками самых разных оттенков, включая новейшие Ито-гибриды.
«Пионы наряду с розами стали одними из самых популярных многолетних цветов середины лета. Все больше людей хотят видеть в своих садах именно эти пышные и выносливые декоративные растения, цветение которых становится настоящим кульминационным моментом лета», - сказала куратор экспозиции пионов Таллиннского ботанического сада Анне Яаксон.
В рамках Дней пионов пройдут экскурсии под руководством куратора экспозиции пионов Анне Яаксон, организована продажа растений в цветочном саду мызы Мядапеа, а также консультации для тех, кто хочет украсить свой сад пионами. В субботу, 28 июня, также выступит ансамбль народного танца «Туйсулине».
Программа Дней пионов:
Воскресенье, 22 июня
11:00-16:00 Продажа растений
12:00 Экскурсия
Пятница, 27 июня
11:00-16:00 Продажа растений
14:00 Экскурсия
Суббота, 28 июня
11:00-16:00 Продажа растений и консультации с куратором
12:30 Выступление ансамбля народного танца «Туйсулине»
Все мероприятия входят в стоимость входного билета в ботанический сад.
Таллиннский ботанический сад открыт ежедневно с 10:00 до 19:00, Пальмовый дом - с 11:00 до 19:00.