В Таллиннском ботаническом саду начнутся Дни пионов

Экспозиция ботанического сада знакомит с историей селекции пионов. В коллекции представлено около 300 видов, сортов и гибридов пионов с цветками самых разных оттенков, включая новейшие Ито-гибриды.



«Пионы наряду с розами стали одними из самых популярных многолетних цветов середины лета. Все больше людей хотят видеть в своих садах именно эти пышные и выносливые декоративные растения, цветение которых становится настоящим кульминационным моментом лета», - сказала куратор экспозиции пионов Таллиннского ботанического сада Анне Яаксон.

В рамках Дней пионов пройдут экскурсии под руководством куратора экспозиции пионов Анне Яаксон, организована продажа растений в цветочном саду мызы Мядапеа, а также консультации для тех, кто хочет украсить свой сад пионами. В субботу, 28 июня, также выступит ансамбль народного танца «Туйсулине».

Программа Дней пионов: Воскресенье, 22 июня

11:00-16:00 Продажа растений

12:00 Экскурсия Пятница, 27 июня

11:00-16:00 Продажа растений

14:00 Экскурсия Суббота, 28 июня

11:00-16:00 Продажа растений и консультации с куратором

12:30 Выступление ансамбля народного танца «Туйсулине»

Все мероприятия входят в стоимость входного билета в ботанический сад.