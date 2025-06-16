Муж вылил на жену ведро воды, чтобы «смыть ее грехи»: ревность все чаще становится причиной домашнего насилия

Статистика по Тартумаа и Йыгевамаа также не подтверждает общего снижения: с начала года в полицию поступило 410 сообщений о насилии в близких отношениях, тогда как за тот же период прошлого года - 398. Однако, как отмечает Линнард, такие изменения не свидетельствуют о стабильном росте, поскольку незначительные колебания от года к году считаются обычным явлением.