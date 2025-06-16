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Муж вылил на жену ведро воды, чтобы «смыть ее грехи»: ревность все чаще становится причиной домашнего насилия

Перевод: Анна-Мария Оуэртани
Домашнее насилие. Иллюстративное фото.

Хотя за первые пять месяцев этого года в полицию поступило на 10% меньше заявлений о случаях домашнего насилия по сравнению с тем же периодом в прошлом году, руководитель Департамента полиции и погранохраны Сийм Линнард отмечает, что в повседневной практике заметного снижения он не видит.

Статистика по Тартумаа и Йыгевамаа также не подтверждает общего снижения: с начала года в полицию поступило 410 сообщений о насилии в близких отношениях, тогда как за тот же период прошлого года - 398. Однако, как отмечает Линнард, такие изменения не свидетельствуют о стабильном росте, поскольку незначительные колебания от года к году считаются обычным явлением.

Хотя в большинстве случаев по-прежнему значительную роль играет алкоголь, в Тартумаа и Йыгевамаа все чаще фиксируется новая причина - ревность. Например, на прошлой неделе в Центр тревоги поступило сообщение о том, как мужчина после долгого отсутствия женщины дома вылил на нее ведро воды, чтобы, как он выразился, смыть ее грехи.

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