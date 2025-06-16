Экономист Банка Эстонии: цены выросли не так сильно, как показывает инфляция

Пандемия, вызвавшая быстрый рост инфляции, привела к тому, что за несколько лет цены на продукты питания увеличились более чем на четверть. С тех пор участники рынка и потребители пытаются понять, откуда именно исходит этот рост цен, и все чаще указывают на торговцев.

Если раньше маржа торговца составляла треть, то теперь она возросла до половины. Иными словами, можно предположить, что основная часть роста цен в магазинах происходит именно из-за них.

«Но половина – это закупочная цена, то есть треть от конечной цены – это не прибыль, а все расходы, которые несут торговые компании, – подчеркнул Каспар Оя в передаче радио Äripäev «Äripäeva arvamusliider, – Конечно, стоит задаться вопросом, оправданы ли эти [расходы]».