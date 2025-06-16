Кто-то либо совершенно не понял, что происходит, либо стал жертвой дезинформации. Израиль, конечно, не стал бы ни у кого спрашивать разрешения атаковать какие-либо цели в Иране, когда израильтяне уже начали массированные атаки. Израиль и Иран в настоящее время сами устанавливают ограничения на свою деятельность, и оба прекрасно понимают, где проходят важные красные линии в местной политической географии.

Россия и Иран пытались начать общение, чтобы в первую очередь остановить израильские атаки и вызвать более сильное давление со стороны европейских стран на Израиль, чтобы начать переговоры. Иран сделал несколько заявлений, пытаясь создать единый фронт против Израиля в мусульманских странах Ближнего Востока. Все эти усилия неубедительны и были сильно импровизированными, и они указывают на большой хаос в иранском руководстве.

Исходя из заявлений в СМИ, можно сказать, что пока не запущено никакого определенного процесса для начала переговоров.

Потери Северной Кореи в российской войне