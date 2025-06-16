РАЙНЕР САКС Украина нанесла России очередной унизительный удар, на этот раз поблизости от Польши и Литвы

Бойцы спецподразделения украинской военной разведки подожгли подстанцию в Калининграде, которая снабжает электроэнергией военно-промышленное предприятие. Это не столько крупная потеря для российской военной промышленности, сколько репутационный удар, пишет эксперт по безопасности Райнер Сакс.
Видео всего процесса было опубликовано в социальных сетях. Это не столько серьезная потеря для российской военной промышленности, сколько репутационный урон для российских внутренних служб безопасности. В Калининградском эксклаве (бывший Восточно-Прусский Кенигсберг) между Польшей и Литвой прежде подобных атак не было. Теперь можно сказать, что Украина начала атаки на российскую военную инфраструктуру от Калининграда на западе до Владивостока на востоке.
Украинские беспилотники атаковали компанию, которая строит беспилотники «Шахед», недалеко от поселка Елабуга в Татарстане. Сообщения о том, что завод был поражен, достоверны, но нет никакой информации о масштабах ущерба.
Вчера утром Россия нанесла удар с использованием беспилотников и ракет, главной целью стал город Кременчуг в Полтавской области на востоке Украины. Украинским ПВО удалось уничтожить две ракеты «Кинжал», использованные в атаке, а также три из четырех крылатых ракет «Искандер» и три из четырех ракет «Калибр».
Одна баллистическая ракета «Искандер» и одна крылатая ракета «Калибр» не попали в цель. Сообщалось о нескольких попаданиях и пожарах из Кременчуга. По крайней мере, одной целью была компания энергетической инфраструктуры. Позже президент Украины отметил, что украинская армия избегала атак беспилотников на энергетическую инфраструктуру в России по просьбе США, но в итоге Россия не сдержала своих обещаний.
Сегодня ночью российская армия атаковала иранскими беспилотниками территории в окрестностях Киева и в промышленном районе Запорожья. В обоих местах атака нанесла незначительный ущерб.
Похоже, в израильско-иранской войне скорых договоренностей ждать не стоит
Правительство Израиля обратилось к населению Ирана с призывом об эвакуации, настоятельно рекомендовав им держаться подальше от военных объектов и армейских частей. Вчера люди начали покидать Тегеран. Израиль пытается добиться хотя бы частичного контроля над иранским информационным пространством с помощью своих коммуникаций, что снизит способность иранского правительства организовывать сопротивление.
Ходят сообщения разного содержания о способности верховного религиозного лидера Ирана и членов правительства действовать, или о состоянии их здоровья. Нет никаких оснований считать эту информацию достоверной.
Поскольку представители режима, который был у власти в Сирии, недавно бежали в Россию, в СМИ распространяются аналогичные фрагменты информации о том, что члены иранского руководства также готовятся бежать в Россию. Такие информационные потоки должны в первую очередь быть направлены на то, чтобы сломить волю к сопротивлению иранских солдат.
Израиль получил контроль над иранским воздушным пространством в западной части страны и, по-видимому, вплоть до Тегерана. Продолжаются атаки на иранские ПВО с целью достижения аналогичной ситуации во всем воздушном пространстве страны. Иран несет большие потери, но пока что умудряется отвечать Израилю атаками баллистических ракет. Атаки на израильские города и инфраструктуру нефтедобычи продолжаются, поэтому можно ожидать и израильских атак на иранские объекты нефтедобычи.
Вчера президент США Трамп сделал подряд два довольно противоречивых заявления. Во-первых, он объявил, что Израиль и Иран заключат сделку, поскольку США предложат им взамен возможность торговать с США. Чуть позже он объявил, что президент России может стать посредником в мирных переговорах. Позже агентство Reuters сообщило, что президент США запретил израильской армии атаковать главного религиозного лидера Ирана.
Кто-то либо совершенно не понял, что происходит, либо стал жертвой дезинформации. Израиль, конечно, не стал бы ни у кого спрашивать разрешения атаковать какие-либо цели в Иране, когда израильтяне уже начали массированные атаки. Израиль и Иран в настоящее время сами устанавливают ограничения на свою деятельность, и оба прекрасно понимают, где проходят важные красные линии в местной политической географии.
Россия и Иран пытались начать общение, чтобы в первую очередь остановить израильские атаки и вызвать более сильное давление со стороны европейских стран на Израиль, чтобы начать переговоры. Иран сделал несколько заявлений, пытаясь создать единый фронт против Израиля в мусульманских странах Ближнего Востока. Все эти усилия неубедительны и были сильно импровизированными, и они указывают на большой хаос в иранском руководстве.
Исходя из заявлений в СМИ, можно сказать, что пока не запущено никакого определенного процесса для начала переговоров.
Потери Северной Кореи в российской войне
По данным британской разведки, северокорейская армия потеряла в боях в Украине убитыми и тяжело ранеными в общей сложности более 6000 солдат, или около половины всех своих военных, направленных в российскую армию. Северокорейские солдаты участвуют в боях чуть более полугода, и, согласно тому же отчету разведки, они использовались только в боях на территории России. Остается добавить, что поскольку масштаб этих боев не был особенно крупным, такие потери живой силы в целом на удивление высоки.
Путин предостерегает?
Почти каждую неделю в социальных сетях публикуется пост от имени Игоря Гиркина, бывшего офицера спецназа, находящегося в российской тюрьме. Гиркин, как все знают, был осужден и заключен в тюрьму за публикацию постов, оскорбляющих президента России. Текущие посты также содержат резкую критику президента России, а также российской армии и других ветвей российских ведомств и властей. В своем последнем посте Гиркин называет идею президента России о создании буферной зоны в Сумской области Украины идиотской.
Вопрос не в личности Гиркина и не в содержании мыслей, высказанных в постах. Российские чиновники могли бы без усилий остановить этот информационный поток, но по какой-то причине ему позволяют продолжаться, по крайней мере, пока. Возникает вопрос, зачем это делается, и президент России, вероятно, это знает. Как один из вариантов, рискну предположить, что публикация этих текстов создает ситуацию, в которой показано, что все деятели, критикующие действия президента России и российской армии, попадут в ту же категорию, что и Гиркин. Это могло бы успокоить и сдержать многих.
О ситуации на фронтах
На фронтах вчера количество атак российской армии сократилось. В общей картине никаких изменений не произошло, и российская армия продолжает наступление с целью завоевать весь Донбасс.
В зоне Курск/Сумы/Белгород вчера атаки российской армии были немного слабее, чем в предыдущие дни. Никаких существенных изменений на линии фронта нет.
На Харьковском направлении активность российских подразделений за последние два дня несколько возросла, но российская армия не предпринимала попыток крупных наступлений.
Немного активизировались атаки российской армии в направлении города Купянск, но без существенных результатов. В направлении Лимана наступательные действия активны, но также безрезультатны. В направлении Северска атаки российских подразделений продолжают быть интенсивными. К настоящему времени очевидно, что украинские подразделения не смогли восстановить позиции в двух точках, и поэтому российским подразделениям удалось немного продвинуться вперед.
Обычная интенсивность боев продолжается в районе города Часов Яр, но никаких существенных изменений на линии фронта нет. Очень интенсивное наступление продолжается в районе города Торецк и вокруг него. Российским подразделениям удалось немного продвинуться на северной окраине Торецка и удержать свои позиции.
В районе Покровска и южнее и юго-западнее Донецка продолжались весьма интенсивные атаки российских подразделений, однако существенного прогресса достигнуто не было.
На Южном фронте активность российской армии была низкой.