В решающем раунде квалификации Лаял встретился с американцем Райли Опелкой, который три года назад занимал в мировом рейтинге 17 место. Лаял победил соперника за час и 17 минут со счетом 7:6 (3), 6:3.

Затем Лаял в первом круге основной сетки обыграл Ласло Джере (АТР 64) со счетом 6:2, 6:4, одержав вторую победу в карьере на турнирах ATP в основной сетке. Во втором раунде соперником эстонца должен был Хуберт Хуркач (АТР 29), когда-то он занимал пятое место в мировом рейтинге, однако поляк снялся с турнира из-за травмы поясницы. Выступление первой ракетки Эстонии на турнире завершилось в четвертьфинале, где бельгиец Зизу Бергс (АТР 63) взял верх в двух сетах.

Тем не менее, в рейтинге АТР Лаял поднимется на 168-ю позицию, что является лучшим результатом в его профессиональной карьере. Напомним, что в ноябре позапрошлого года эстонец впервые поднялся до 191-й строки мирового рейтинга.

Бельгиец, обыгравший Лаяла, вышел в финал турнира в Нидерландах.

Второй номер Эстонии Даниил Глинка (АТР 406) опустился на одну позицию, Кристиан Тамм (АТР 910) поднялся на пять строк, Маркус Мельдер (АТР 1292) — на девять, а Оливер Оякяэр (АТР 1417) прибавил семь позиций.

В верхней части рейтинга существенных изменений не произошло. Лидером остается Янник Синнер (АТР 1), за ним следуют Карлос Алькарас (АТР 2) и Александр Зверев (АТР 3). На четвертое место поднялся американец Тейлор Фриц (АТР 4), прибавив сразу три позиции. Новак Джокович сохранил пятую строчку рейтинга (АТР 5).

В женском рейтинге на первой позиции остается Арина Соболенко (WTA 1), вслед за ней идут американки Кори Гауфф (WTA 2) и Джессика Пегула (WTA 3). Между собой поменялись местами китаянка Циньвэнь Чжэн (WTA 4) и итальянка Жасмин Паолини (WTA 5).