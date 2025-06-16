Игорь Грязин снова стал реформистом

«Когда я шесть лет назад покинул Партию реформ, у меня по разным причинам осталось четыре важных темы. Во-первых, выход из Оттавской конвенции о запрете противопехотных мин, которую недавно одобрил парламент. Внесение поправок в Римский статут, чтобы любой ущерб окружающей среде и кибератаки также считались агрессией. Необходимо решить и проблему затягивания предварительного следствия уголовных дел», - сказал Грязин.

Грязин назвал Партию реформ единственной партией, в которой он может продолжать заниматься этими темами. «Именно поэтому я решил вернуться в партию, одним из основателей которой я являюсь», - сказал он.