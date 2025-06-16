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В Ласнамяэ маленький ребенок сидел у распахнутого окна на 16 этаже: на место прибыли спасатели и полиция

Техника Спасательного департамента. Иллюстративное фото.

В конце прошлой рабочей недели в Ласнамяэ в переулке Калевипоя произошел инцидент, который мог закончиться трагедией: маленький ребенок сидел у открытого окна на 16 этаже. Благодаря оперативной работе экстренных служб, ситуацию удалось быстро взять под контроль.

По словам очевидцев, на место происшествия первой прибыла команда спасателей. Однако, как отмечают свидетели, они не развернули спасательную подушку, а лишь наблюдали за происходящим. Rus.Postimees выяснил у полицейских и спасателей, как развивались события.

По словам пресс-секретаря Департамента полиции и погранохраны, инцидент произошел 12 июня около 21:00 в районе Ласнамяэ. «В Центр тревоги поступило сообщение о том, что на 16 этаже жилого дома на подоконнике находится ребенок. На место незамедлительно был направлен полицейский патруль», - сказал пресс-секретарь.

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