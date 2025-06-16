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Полиция просит помощи в поисках 76-летнего Калева

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Полиция просит помощи в поисках 76-летнего Калева, который в субботу, 14 июня, ушел из дома в деревне Тууламаа, Ряпина, и до сих пор не вернулся.

Полиция проверила возможные места пребывания Калева в волости Ряпина и пообщалась с его близкими, однако до сих пор не удалось установить его местонахождение. Из-за состояния здоровья Калев может не осознавать, где находится. При себе у него нет телефона.

Рост Калева - 165 см, у него седые волосы. На нем была светло-голубая куртка и темные спортивные штаны.

Полиция просит всех, кто видел Калева или может сообщить что-либо о его местонахождении, позвонить в Центр тревоги по номеру 112.

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