Департамент конкуренции предупреждает: соглашения, связанные с повышением НСО, запрещены

В преддверии повышения ставки НСО с 1 июля стали звучать предложения заключать так называемые «соглашения о честной торговле», чтобы, например, договориться о единых ценах или о том, кто и как будет их поднимать. Однако Департамент конкуренции напоминает: любые подобные договоренности, которые могут ограничить свободную конкуренцию, запрещены. Бизнес должен самостоятельно принимать решения о ценах и стратегии, не координируя их с конкурентами.
По словам руководителя отдела административных процедур Департамента конкуренции Кадри Лепикульт, основным условием функционирования честной конкуренции является то, что предприниматели действуют на рынке самостоятельно и принимают независимые решения. «Цены должны устанавливаться самостоятельно. Добрые намерения или добровольность не освобождают от ответственности, если по сути речь идет о ценовом соглашении, то есть картеле», - подчеркнула Лепикульт.