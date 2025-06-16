Skip to footer
Пн, 16.06.2025
Погода
Гороскоп
Игра
Редактор дня
(+372) 666 2304
Cообщи
Для подписчиков

Департамент конкуренции предупреждает: соглашения, связанные с повышением НСО, запрещены

В связи с предстоящим 1 июля повышением НДС звучали призывы заключать соглашения о честной торговле.

В преддверии повышения ставки НСО с 1 июля стали звучать предложения заключать так называемые «соглашения о честной торговле», чтобы, например, договориться о единых ценах или о том, кто и как будет их поднимать. Однако Департамент конкуренции напоминает: любые подобные договоренности, которые могут ограничить свободную конкуренцию, запрещены. Бизнес должен самостоятельно принимать решения о ценах и стратегии, не координируя их с конкурентами.

По словам руководителя отдела административных процедур Департамента конкуренции Кадри Лепикульт, основным условием функционирования честной конкуренции является то, что предприниматели действуют на рынке самостоятельно и принимают независимые решения. «Цены должны устанавливаться самостоятельно. Добрые намерения или добровольность не освобождают от ответственности, если по сути речь идет о ценовом соглашении, то есть картеле», - подчеркнула Лепикульт.

В связи с предстоящим 1 июля повышением НСО звучали призывы заключать соглашения о честной торговле. Любые договоренности о ценах - будь то их повышение, отказ повышать, снижение или ограничение изменений, даже если они заключаются добровольно и никого формально ни к чему не обязывают, все равно могут привести к тому, что компании начнут действовать согласованно. А это, в свою очередь, подменяет здоровую конкуренцию и лишает рынок реального ценового соперничества.

Комментарии

Ключевые слова

Наверх