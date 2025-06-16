Департамент конкуренции предупреждает: соглашения, связанные с повышением НСО, запрещены

По словам руководителя отдела административных процедур Департамента конкуренции Кадри Лепикульт, основным условием функционирования честной конкуренции является то, что предприниматели действуют на рынке самостоятельно и принимают независимые решения. «Цены должны устанавливаться самостоятельно. Добрые намерения или добровольность не освобождают от ответственности, если по сути речь идет о ценовом соглашении, то есть картеле», - подчеркнула Лепикульт.

В связи с предстоящим 1 июля повышением НСО звучали призывы заключать соглашения о честной торговле. Любые договоренности о ценах - будь то их повышение, отказ повышать, снижение или ограничение изменений, даже если они заключаются добровольно и никого формально ни к чему не обязывают, все равно могут привести к тому, что компании начнут действовать согласованно. А это, в свою очередь, подменяет здоровую конкуренцию и лишает рынок реального ценового соперничества.