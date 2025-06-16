Politico: граничащие с Россией страны восточного крыла НАТО готовят свои больницы к войне

Однако страны Балтии находятся слишком близко к передовой, чтобы экстренные запасы были в безопасности, отмечает Йос Йостен, медицинский советник Европейской службы внешних действий (ЕВСД). Поэтому другим странам Евросоюза необходимо определить, какие ресурсы в дефиците, что сложно организовать именно для маленьких стран, считает Йостен. «И тогда мы должны отказаться от части суверенитета - передать его Европейскому союзу, чтобы тот принимал решения» о распределении необходимых запасов», - отметил он.

Резервы Красного Креста, национальные и rescEU — службы чрезвычайной помощи ЕС - должны быть готовы к отправке на передовую, в том числе для помощи гражданскому населению. «У нас должны быть хорошие планы на случай кризиса», – подчеркнула Сиккут.

Острая нехватка кадров - одна из ключевых проблем для стран Балтии, где даже в обычное время медицинский персонал работает на пределе возможностей. В Эстонии, где проживает 1,3 миллиона человек, количество работников сферы здравоохранения на душу населения почти в два раза меньше, чем в Германии.

В результате, по словам Вайкнеметса, пациенты «с передовой» не могут рассчитывать на такой же уровень медицинской помощи, как в мирное время, и это «главный и основной принцип нашего планирования мер на случай кризиса».

Однако есть еще одна проблема: не все готовы остаться на рабочих местах.