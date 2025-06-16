Politico: граничащие с Россией страны восточного крыла НАТО готовят свои больницы к войне

Все страны восточного фланга НАТО пересматривают протоколы реагирования на чрезвычайные ситуации для медицинских учреждений, проводят учебные тренировки, инвестируют в баллистические шлемы и бронежилеты, а также переносят операционные в подвальные помещения. Причина в том, что конфликт в Украине разрушил иллюзию, что Европа защищена от войны, пишет Politico.
«Вопрос не в том, нападет ли [Россия], – сказал Рагнар Вайкнеметс, заместитель генерального директора Департамента здоровья Эстонии, который отвечает за готовность к чрезвычайным ситуациям - от пандемий до войны. - Вопрос в том, когда это произойдет».
В государствах на восточной границе Европы, которые раньше были под советской оккупацией, хорошо помнят, как быстро могут появиться войска.
«У нас плохие соседи: Россия и Беларусь», – заявил заместитель министра здравоохранения Литвы Даниэль Наумовас на одном из мероприятий в феврале. Его страна соединяет НАТО с Балтийскими странами через Сувалкский коридор — узкий и уязвимый участок, который считается одним из самых вероятных целей для будущей атаки России. По его словам, все страны Евросоюза находятся в одной лодке, но некоторые из них - в авангарде, там, где вода холодная. «Вода уже брызжет нам в лицо, вода войны», - отметил Наумовас.
Для стран восточного фланга НАТО готовность к войне - не выбор, а жизненная необходимость.
«Лишь немногие страны Евросоюза являются странами на передовой», – сказала Катажина Кацперчик, заместитель государственного секретаря Министерства здравоохранения Польши. – Для них этот вопрос особенно актуален».
Польша сделала тему безопасности здравоохранения в условиях конфликта одной из приоритетных во время своего председательства в Совете ЕС, где безопасность Европы стала ключевой темой.
«Мы не можем готовить планы действий в чрезвычайных ситуациях или стратегические планы для военного, экономического или энергетического сектора, исключая при этом сектор здравоохранения», – подчеркнула Кацперчик.
Вторжение России в Украину показало, что современные конфликты больше не щадят медицинские службы — как и гражданское население, которому они помогают. Восточноевропейские страны делают из этого выводы.
Вильнюсская университетская больница Santaros Clinics, расположенная всего в 50 километрах от внешней границы ЕС с Беларусью, строит подземную инфраструктуру, укрытия, площадки для посадки вертолетов и автономные системы, которые позволят работать даже при отключении электричества или воды.
В Эстонии, помимо обеспечения экипажей скорой помощи бронежилетами, предусмотрена раздача спутниковых телефонов для поддержания связи в случае отказа традиционных сетей. Также разрабатываются планы по созданию независимой интернет-сети, если это потребуется.
Во всей системе здравоохранения устанавливаются электрогенераторы - это делается с учетом украинского опыта, где удары России регулярно оставляют гражданское население без электроснабжения.
«Мы прекрасно понимаем, что Россия целенаправленно атакует гражданскую и энергетическую инфраструктуру. А это значит, что нельзя допустить, чтобы больница не работала из-за проблем на электростанции», – отметил Вайкнеметс.
Многие больницы в Восточной Европе, сохранившиеся с советских времен, особенно уязвимы. «У нас высокие здания, большие здания. Они сосредоточены в одном комплексе, на одной территории», – пояснил Вайкнеметс.
Сейчас медучреждения изучают, как переоборудовать подвалы под операционные на случай чрезвычайной ситуации. «Я не могу себе представить, что у меня операционная на самом верхнем этаже больницы и я просто жду, пока по нам ударят», – сказал он.
Эстония закупает мобильные медицинские установки - развертываемые в экстренных ситуациях пункты помощи, - чтобы компенсировать нынешний недостаток реанимационных мощностей в Европе.
В среднем по Европе приходится 11,5 койки для интенсивной терапии на 100 тысяч жителей, однако, по словам Бьёрна Гульдвога, специального советника Норвежского директората здравоохранения, который выступал на мероприятии по вопросам медицинской безопасности в апреле, в условиях войны может понадобиться увеличить эту вместимость в три-пять раз.
Поддерживать высокий объем операций в течение нескольких недель или месяцев тоже будет сложно: «Большинство учреждений способны выдерживать только 120-150 процентов обычной хирургической нагрузки в течение 24-48 часов». Критически важными станут и запасы крови и кислорода.
Даже самые подготовленные больницы не смогут работать без лекарств, расходников и оборудования, поэтому в странах Балтии создают запасы на случай массовых потерь. Например, Эстония выделила 25 миллионов евро на приобретение средств для оказания помощи при массовых поступлениях пострадавших - ортопедических изделий, жгутов и травматологических наборов.
«Это единственная крупная инвестиция, которую мы сделали», – сказала министр здоровья Рийна Сиккут на мероприятии в феврале.
По словам Вайкнеметса, эти запасы обеспечат работу больниц до прибытия помощи от союзников, при этом НАТО играет ключевую роль в обеспечении логистических путей.
В Латвии с периода Covid-19 медицинские учреждения обязаны иметь трехмесячный запас медикаментов. «Я никогда не думала, что скажу спасибо ковиду, но благодаря ковиду мы нашли финансовые ресурсы», – призналась госсекретарь Минздрава Агнесе Валюлиене. Сейчас в стране также работают над созданием национальных резервов.
Однако страны Балтии находятся слишком близко к передовой, чтобы экстренные запасы были в безопасности, отмечает Йос Йостен, медицинский советник Европейской службы внешних действий (ЕВСД). Поэтому другим странам Евросоюза необходимо определить, какие ресурсы в дефиците, что сложно организовать именно для маленьких стран, считает Йостен. «И тогда мы должны отказаться от части суверенитета - передать его Европейскому союзу, чтобы тот принимал решения» о распределении необходимых запасов», - отметил он.
Резервы Красного Креста, национальные и rescEU — службы чрезвычайной помощи ЕС - должны быть готовы к отправке на передовую, в том числе для помощи гражданскому населению. «У нас должны быть хорошие планы на случай кризиса», – подчеркнула Сиккут.
Острая нехватка кадров - одна из ключевых проблем для стран Балтии, где даже в обычное время медицинский персонал работает на пределе возможностей. В Эстонии, где проживает 1,3 миллиона человек, количество работников сферы здравоохранения на душу населения почти в два раза меньше, чем в Германии.
В результате, по словам Вайкнеметса, пациенты «с передовой» не могут рассчитывать на такой же уровень медицинской помощи, как в мирное время, и это «главный и основной принцип нашего планирования мер на случай кризиса».
Однако есть еще одна проблема: не все готовы остаться на рабочих местах.
Когда Россия вторглась в Украину, Норейкате, как и всех парамедиков, обязали подписать декларацию о том, что в случае войны в Литве она останется и будет работать. «Но как будет на самом деле - кто придет, а кто нет - я не знаю. Лично у меня пока нет детей и семьи, поэтому я думаю, что осталась бы», – говорит она.
Согласно литовскому опросу, более четверти медработников, скорее всего, покинут страну в случае войны. Меньше сорока процентов готовы остаться, а треть затруднилась ответить.
В Эстонии наблюдается схожая картина. «Есть патриоты, есть экстренные службы, есть люди, в случае которых мы уверены - они точно останутся, - говорит Вайкнеметс. – Конечно, есть и скептики, которые уже сейчас рассуждают о том, чтобы сразу уехать в Испанию». По его словам, около 50-60 процентов населения пока не знают, как поступят в случае войны.
Хотя он уверен, что большинство врачей и медсестер останутся, власти Эстонии стараются снять опасения, особенно связанные с безопасностью семей. «Это очень по-человечески: если я не чувствую себя в безопасности, если у меня нет уверенности, что в безопасности моя семья, я этого делать не буду», – отмечает Вайкнеметс.
В Латвии пульмонолог Рудолфс Вилде рассказал, что некоторые врачи, с которыми он общался, задумываются об отъезде, если начнется война - особенно те, у кого есть дети. «Они не понимают, как можно просто оставить детей и уйти в больницу во время военного кризиса», – делится он.
Всего за неделю до интервью Вилде и его коллег из клинической университетской больницы имени Паулса Страдыня также попросили подписать документ, в котором они подтверждают: в случае сигнала тревоги они обязаны выйти на работу как критически важный персонал.
Сам Вилде собирается остаться, но подчеркивает, что ему не хватает информации, чтобы уверенно встретить возможный кризис.
«Я должен быть готов… оказывать некую военную медпомощь или выполнять обычную работу, просто с гораздо большим потоком пациентов? - спрашивает Вилде. – Потому что это две совершенно разные задачи, и, вероятно, обе должны работать во время войны».
В Эстонии усиливают обучение по всей системе здравоохранения. Медицинский персонал - сотрудники больниц, бригады скорой помощи и другие специалисты - проходит инструктаж по переходу в «кризисный режим», когда приходится сталкиваться с массовым поступлением пострадавших и лечить ранения, характерные для военного времени: взрывные травмы, пулевые ранения, ожоги, ампутации, повреждения позвоночника и головы - то, с чем в мирной жизни сталкиваются редко.
В Вильнюсской университетской больнице, как рассказал руководитель медицинского учреждения Томас Йовайша, «сотрудники проходят учения по эвакуации и тренировочные занятия на случай массового поступления пострадавших» совместно с литовскими Силами обороны и Союзом стрелков.
Только в этом году Литва планирует провести семь учений совместно с армией и более десяти тренировок по гражданской безопасности для медицинских специалистов, сообщил представитель Министерства здравоохранения Юлийанас Галишанскис. В стране также формируют бригаду экстренной медицинской помощи, а в прошлом месяце молодые врачи организовали форум, посвященный готовности системы здравоохранения к войне. Некоторые медики ездят в Украину, чтобы на практике узнать, как больницы справляются с ракетными обстрелами, массовыми поступлениями пострадавших и отключениями электроэнергии.
Риск наплыва беженцев
Влияние войны не ограничивается государственными границами.
Из-за применения в Украине современного вооружения - дальнобойных ракет и военных беспилотников - линия фронта больше не является четкой границей. Теперь атаки могут происходить за сотни километров от боевых действий, под угрозой оказываются больницы и объекты гражданской инфраструктуры, находящиеся далеко от зоны конфликта. Поэтому планы по эвакуации становятся жизненно необходимыми.
В результате страны, находящиеся дальше от линии фронта, должны быть готовы принимать пациентов и беженцев, отметил Йос Йостен, предупредив, что на прочность будет проверяться солидарность Евросоюза.
«Если Литву захватят, кто будет отвечать за литовцев, если самой Литвы больше не существует? Но остается Европейский союз », – сказал он.
Йостен призвал институты ЕС создать фонды для помощи гражданским и военным пострадавшим, а также перемещенным лицам.
Он добавил, что число жертв может быть на порядок выше, чем в Украине.
«Те четыре тысячи пациентов, которых мы вывезли из Украины - это ничто, четыре тысячи за три года», - пояснил он. – «Давайте представим четыре тысячи за две недели, потом еще четыре тысячи за следующие две недели и снова... Эти цифры совсем другие, когда начинается настоящая война».
Никто не знает, когда - и придет ли вообще - война. Но, как сказал Вайкнеметс: «Кризис никогда не предупреждает о своем приходе».
Поэтому, по словам Валюлиене, поляки и балтийские страны «должны готовиться к худшему. Но мы надеемся, что этого не случится».