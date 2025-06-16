ИВАН МАКАРОВ В Эстонии собираются «отменять» тех чиновников, чье мировоззрение не подходит для госслужбы?

В Эстонии на парламентском уровне стали звучать требования об ограничении на работу по признаку идеологических взглядов или партийной принадлежности, пишет обозреватель Иван Макаров.
Это наступление на старые советские грабли, только другой ногой: если в Советском Союзе занимать определенные должности могли только члены КПСС, то теперь высказываются пожелания, чтобы людям с определенными мировоззрениями не разрешалось занимать важные посты.
В своем запросе о системе здравоохранения депутат Рийгикогу Хелле-Мооника Хельме утверждала: «Врачи должны быть первыми, кто не позиционирует себя в политике», и «очень большая и очень важная сфера была поручена человеку, который является преданным и идеологически проверенным солдатом партии».
Вот такой вот запрет на профессию на эстонский манер. Но врачи, как граждане Эстонской Республики, имеют право не только позиционировать себя в политике, но также и избирать или быть избранными по результатам этого позиционирования. И почему тут «первыми» должны быть именно врачи? А что насчет учителей, полицейских, спасателей?
Министром внутренних дел Эстонии, который также возглавляет «очень большую и очень важную сферу», был Март Хельме, абсолютно преданный и идеологически проверенный человек. Я тогда работал советником в Министерстве внутренних дел, и, насколько я помню, он справлялся. Финансы также являются чрезвычайно важной сферой, и Мартин Хельме, как говорят, тоже справлялся со своими министерскими обязанностями.
Даже бывшие коммунисты занимали важные должности в восстановившей независимой Эстонии, а человек с КГБ-бэкграундом был советником двух президентов. Более того, партийная принадлежность - не пожизненная, и многие люди меняют партии, некоторые даже по нескольку раз.
Член парламента Варро Вооглайд также резко критикует тот факт, что Раймо Поом, работавший в мейнстримных СМИ, «вдруг становится советником премьер-министра по коммуникациям, то есть начинает работать в страткоме».
Многие журналисты постоянно курсируют между государственными и частными СМИ. Журналист не ограничен своей профессией и может сменить ее, стать фермером, заняться политикой или даже стать вторым по важности в стране госдеятелем, как бывший крупный журналист Лаури Хуссар.
Вооглайд сам является журналистом, главным редактором СМИ и чрезвычайно продуктивным политическим обозревателем, а также членом совета национального вещания, и присоединился к фракции политической партии, которая сделала сильную заявку на попадание во власть. Как ему можно было бы запретить это делать?
Наша демократия предусматривает, что политические партии, получившие мандат от избирателей, формируют коалицию и назначают людей министрами, которые будут выполнять обещания, данные их избирателям. Как правило, партийный билет идет бок о бок с компетенцией, хотя бывает и наоборот - например, партийный билет Янека Мяги приложился к министерскому портфелю.
Бесполезно требовать, чтобы нами управляли идеологически нейтральные лидеры, поскольку тогда и веганам или католикам, также приверженным своему мировоззрению, можно будет запретить занимать ответственные должности.