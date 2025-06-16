Это наступление на старые советские грабли, только другой ногой: если в Советском Союзе занимать определенные должности могли только члены КПСС, то теперь высказываются пожелания, чтобы людям с определенными мировоззрениями не разрешалось занимать важные посты.

В своем запросе о системе здравоохранения депутат Рийгикогу Хелле-Мооника Хельме утверждала: «Врачи должны быть первыми, кто не позиционирует себя в политике», и «очень большая и очень важная сфера была поручена человеку, который является преданным и идеологически проверенным солдатом партии».

Вот такой вот запрет на профессию на эстонский манер. Но врачи, как граждане Эстонской Республики, имеют право не только позиционировать себя в политике, но также и избирать или быть избранными по результатам этого позиционирования. И почему тут «первыми» должны быть именно врачи? А что насчет учителей, полицейских, спасателей?

Министром внутренних дел Эстонии, который также возглавляет «очень большую и очень важную сферу», был Март Хельме, абсолютно преданный и идеологически проверенный человек. Я тогда работал советником в Министерстве внутренних дел, и, насколько я помню, он справлялся. Финансы также являются чрезвычайно важной сферой, и Мартин Хельме, как говорят, тоже справлялся со своими министерскими обязанностями.