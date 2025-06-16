Авиашоу пилотажной группы Turkish Stars, приуроченное к празднованию важного дня для Эстонии, станет подарком от турецкой стороны, как союзника по НАТО.

«Я с большим удовольствием приветствую пилотажную группу ВВС Турции Turkish Stars, которая прибудет на празднование Дня Победы в Эстонии. Их присутствие - яркий символ прочной дружбы и тесного сотрудничества наших стран, как союзников по НАТО», - сказала посол Турции в Эстонии госпожа Башак Тюркоглу.

Авиашоу пройдет над Пярнуским заливом, примерно в 300 метрах от берега. Лучший вид на выступление откроется с Пярнуской набережной и прилегающего к ней пляжа. Зрителям с чувствительным слухом, а также маленьким детям рекомендуется использовать защиту для ушей: шесть двухмоторных реактивных самолетов издают очень громкий звук.

«Авиашоу мирового уровня в Пярну сделает праздник Победы по-настоящему особенным. Я выражаю благодарность Турции и нашим союзникам турецких ВВС за этот запоминающийся подарок для нашего народа», - сказал заместитель командующего ВВС Эстонии подполковник Рииво Валге.

Turkish Stars - это пилотажная группа ВВС Турции, которая с 1992 года приобрела международную известность благодаря своим выступлениям. Группа выступает на шести реактивных самолетах Canadair NF-5 серо-красно-белой расцветки. Самолеты специально модернизированы для выполнения сложных фигур пилотажа и зрелищных трюков. Canadair NF-5 - один из немногих самолетов, использующихся в авиашоу, который способен преодолевать звуковой барьер.