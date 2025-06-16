Самый быстрый человек Эстонии о своем самом странном забеге: это был хаос

Фальстарт соперника, собственное падение прямо на стартовых колодках и результат 10,50, показанный почти что рысью, – так выглядел стометровый забег Карла Эрика Назарова на Кубке Эстонии.
Рекордсмен страны приехал на тартуский стадион Тамме с намерением провести достойную контрольную тренировку перед главным стартом сезона, который пройдет в Йыхви уже в следующую субботу. К сожалению, звезды на этот раз сошлись не самым удачным образом.
«Этот третий старт – на первом шаге я сильно провалился, начал догонять и уже в середине дистанции понял, что бежать до конца нет смысла, это пустая трата времени. Поэтому финишировал спокойно, – рассказал Назаров. - Это был очень странный забег. Я никак не мог правильно встать на колодках. Все стало очень нестабильным».
Немного сбил ритм и первый фальстарт, за которым последовало и падение Назарова с колодок. План был серьезный, но...
«Я хотел опробовать беговую модель перед стартом в Йыхви, посмотреть, как она работает. Но сейчас это больше напоминало хаос», – усмехнулся Назаров.
Изначально он был заявлен и на дистанцию 200 метров, но после таких эмоций решил, что разумнее будет отправиться домой. «Нет смысла. Чувствую, что сейчас нужно больше работать над стометровкой. Не стоит распыляться. Сосредоточусь на стометровке и Йыхви».
Произошедшее в Тарту не особо расстраивает Назарова. Он идет по давно намеченному плану, так что через шесть дней должен прийти первый летний пик формы.
26-летний спринтер отправится на престижные соревнования в Ида-Вирумаа с лучшим результатом сезона – 10,33, показанным десять дней назад. Его личный рекорд, который также является национальным, – 10,18 – был установлен два года назад.
«Впрочем, эти 10,33 тоже нельзя назвать чем-то особенным. Просто тогда все сложилось удачнее. Чувствую, что у меня огромный запас. Нужно привыкнуть к разным забегам, и тогда все обязательно получится», – прокомментировал Назаров.
«Сегодняшний результат особо ни о чем не говорит. Думаю, только процентов тридцать дистанции действительно бежал. Остальное – просто скользил».
Дополнительный стимул в Йыхви обеспечат и соперники. В первую очередь – один из них: Фердинанд Оманьяла. У кенийского спринтера пока нет медалей крупных чемпионатов, но его личный рекорд на 100 метров – 9,77 – входит в мировую элиту и занимает девятое место в истории.
«Я уже в четверг встретился с ним. Тогда напомнил ему, кто победил на чемпионате мира в помещении 2022 года в Белграде. Эта шутка его особо не обрадовала», – улыбнулся Назаров.
«Проведу с ним совместную тренировку. Приятно пообщаться с человеком мирового уровня, который хоть как-то понимает твой взгляд на спорт. В этом смысле интересно, что он сюда приедет».