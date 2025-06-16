Самый быстрый человек Эстонии о своем самом странном забеге: это был хаос

Рекордсмен страны приехал на тартуский стадион Тамме с намерением провести достойную контрольную тренировку перед главным стартом сезона, который пройдет в Йыхви уже в следующую субботу. К сожалению, звезды на этот раз сошлись не самым удачным образом.

«Этот третий старт – на первом шаге я сильно провалился, начал догонять и уже в середине дистанции понял, что бежать до конца нет смысла, это пустая трата времени. Поэтому финишировал спокойно, – рассказал Назаров. - Это был очень странный забег. Я никак не мог правильно встать на колодках. Все стало очень нестабильным».

Немного сбил ритм и первый фальстарт, за которым последовало и падение Назарова с колодок. План был серьезный, но...

«Я хотел опробовать беговую модель перед стартом в Йыхви, посмотреть, как она работает. Но сейчас это больше напоминало хаос», – усмехнулся Назаров.

Изначально он был заявлен и на дистанцию 200 метров, но после таких эмоций решил, что разумнее будет отправиться домой. «Нет смысла. Чувствую, что сейчас нужно больше работать над стометровкой. Не стоит распыляться. Сосредоточусь на стометровке и Йыхви».

Произошедшее в Тарту не особо расстраивает Назарова. Он идет по давно намеченному плану, так что через шесть дней должен прийти первый летний пик формы.