Задержан подозреваемый в нападении на конгрессменов в Миннесоте

В США задержан 57-летний Вэнс Лютер Болтер, подозреваемый в нападении в штате Миннесота на двух депутатов от Демократической партии и их супругов.

Болтер был схвачен сотрудниками правоохранительных органов после почти двух суток поисков, сообщили американские СМИ поздно вечером в воскресенье, 15 июня.

Задержанному предъявлены обвинения в убийстве двух человек и покушении на убийство еще двоих.

По версии следствия, именно Вэнс Лютер Болтер, который был одет в полицейскую униформу, 14 июня застрелил члена палаты представителей Миннесоты Мелиссу Хортман и ее мужа Марка, а также напал на сенатора штата Джона Хоффмана и его жену и ранил их.

Длинный список потенциальных жертв В машине, брошенной Болтером, был обнаружен список из 70 имен, среди которых были врачи, занимающиеся абортами, законодатели-демократы из Миннесоты и других штатов.

В одном из домов, связанном с Болтером, был обнаружен еще один список, в котором фигурировали около десятка других имен, сообщила медиакомпания CNN.

В полиции Минннесоты операцию по задержанию Вэнса Лютера Болтера назвали самой масштабной в истории штата. Его мотивы пока не установлены.