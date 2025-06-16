Задержан подозреваемый в нападении на конгрессменов в Миннесоте

Задержанному предъявлены обвинения в убийстве двух человек и покушении на убийство еще двоих. В полиции операцию по задержанию назвали самой масштабной в истории Миннесоты.
В США задержан 57-летний Вэнс Лютер Болтер, подозреваемый в нападении в штате Миннесота на двух депутатов от Демократической партии и их супругов.
Болтер был схвачен сотрудниками правоохранительных органов после почти двух суток поисков, сообщили американские СМИ поздно вечером в воскресенье, 15 июня.
Задержанному предъявлены обвинения в убийстве двух человек и покушении на убийство еще двоих.
По версии следствия, именно Вэнс Лютер Болтер, который был одет в полицейскую униформу, 14 июня застрелил члена палаты представителей Миннесоты Мелиссу Хортман и ее мужа Марка, а также напал на сенатора штата Джона Хоффмана и его жену и ранил их.
Длинный список потенциальных жертв В машине, брошенной Болтером, был обнаружен список из 70 имен, среди которых были врачи, занимающиеся абортами, законодатели-демократы из Миннесоты и других штатов.
В одном из домов, связанном с Болтером, был обнаружен еще один список, в котором фигурировали около десятка других имен, сообщила медиакомпания CNN.
В полиции Минннесоты операцию по задержанию Вэнса Лютера Болтера назвали самой масштабной в истории штата. Его мотивы пока не установлены.
Губернатор Минннесоты Тим Уолз в письменном заявлении по поводу задержания Болтера указал: «Как страна мы не можем оставаться равнодушными к этому насилию. Мы глубоко разделенная нация. За последние два дня это стало еще более очевидным».