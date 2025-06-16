Соцдемы требуют приостановить рассмотрение законопроекта о конкуренции в Рийгикогу

«Статья в Eesti Ekspress ярко показала, как в интересах определенных деловых кругов среди политиков велось агрессивное лоббирование, связанное с законопроектом о конкуренции. Целью было убедить политиков отказаться от первоначальной версии законопроекта, которая предусматривала усиление полномочий Департамента конкуренции, поддержку честной предпринимательской среды и защиту потребителей от высоких цен. По данным Ekspress, бывший премьер-министр Кая Каллас считала это лоббирование и поведение некоторых политиков настолько сомнительными, что обратилась в Полицию безопасности (КаПо),» - заявил председатель Социал-демократической партии Лаури Ляэнеметс.

По его словам, после исключения социал-демократов из состава правительства премьер-министр Кристен Михал резко сменил курс и направил в начале апреля в Рийгикогу обновленную версию законопроекта о конкуренции, более удобную для компаний с доминирующим положением на рынке: «Министр юстиции и цифровых технологий Лийза Пакоста представила в парламент законопроект, лишенный реального содержания, и коалиция хочет уже 17 июня провести по нему итоговое голосование и принять его».