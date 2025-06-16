Скончался легендарный эстонский композитор и ударник Микк Тарго

Микк Тарго родился 18 декабря 1959 года в семье пианистки Леэло Кылар и инженера-строителя Гуйдо Тарго. Он учился игре на ударных инструментах в Таллиннской средней школе № 7 и Таллиннской музыкальной школе имени Георга Отса. С самого раннего возраста Тарго был приобщен к музыке, которую его семья очень любила. В школьные годы он играл в бадминтон, попав даже в состав молодежной сборной СССР.

В 2019 году Тарго сказал, что не любит быть в центре внимания. «Я знаю, где мое место. На сцене я - барабанщик, а это значит, что нахожусь на второй или третьей линии. В студии тоже, например, когда мы записывались с Code One, я был в студии с утра до вечера, но поздним вечером группа ездила выступать без меня. Образно говоря, я пек хлеб, а певцы его продавали», - говорил он.